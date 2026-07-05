Más de 140 participantes inauguran los campus municipales de patinaje y gimnasia rítmica en Ciudad Real - AYTO CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha inaugurado este domingo una nueva semana de los Campus Deportivos Municipales de Verano con el comienzo de las actividades de patinaje, en las pistas exteriores del Polideportivo Rey Juan Carlos I, y de gimnasia rítmica, en el Pabellón Rey Felipe VI.

El concejal de Deportes, Pau Beltrán, ha acompañado a los participantes y a los equipos técnicos en el arranque de ambos campus, que reúnen a más de 140 niños y niñas durante los próximos siete días, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Durante la visita, Beltrán ha explicado que las dos propuestas han completado todas las plazas ofertadas y que el Patronato Municipal de Deportes ha decidido ampliar los cupos para dar respuesta a la elevada demanda y evitar que ningún menor interesado se quedara sin participar.

El responsable de Deportes ha señalado que estas actividades permiten a los participantes disfrutar del verano mientras conocen nuevos compañeros y descubren disciplinas deportivas diferentes. "Más de 140 niños y niñas inician hoy esa aventura maravillosa de descubrir, conocer a gente nueva y vivir una experiencia muy bonita", ha afirmado.

El concejal también ha destacado el papel que desempeñan estos campus como recurso de conciliación para las familias durante las vacaciones escolares y ha agradecido el trabajo de los coordinadores y monitores que hacen posible su desarrollo. En este sentido, ha reconocido la labor de Eduardo Gallego y Leticia Gómez y de sus respectivos equipos por garantizar que los participantes disfruten de la actividad en un entorno seguro y de calidad.

Asimismo, Beltrán ha animado a las familias a participar en el resto de propuestas organizadas por el Patronato Municipal de Deportes y ha recordado que el próximo lunes comenzará el nuevo campus de tenis de mesa en la pedanía de Las Casas. Además, ha resaltado que esta edición incorpora dos novedades, tenis de mesa y waterpolo, y ha agradecido la confianza depositada por las familias en una programación que este año reúne a cerca de un millar de participantes.

DEPORTE, DIVERSIÓN Y OLA DE CALOR

Los coordinadores de ambos campus han explicado que la programación combinará deporte, convivencia y actividades lúdicas, adaptándose además a la ola de calor prevista desde este domingo. Para ello, se priorizarán los entrenamientos a primera hora de la mañana y se incorporarán sesiones de piscina y juegos de agua para garantizar el bienestar de los participantes.

"Lo importante es pasarlo bien; si puede ser sobre patines, mucho mejor", ha señalado Eduardo Gallego, mientras Leticia Gómez ha destacado que la piscina es uno de los momentos "que más les gusta" a las participantes.

Los Campus Deportivos Municipales de Verano han ofrecido este año cerca de 1000 plazas para niños y niñas nacidos entre 2009 y 2020. La programación se desarrolla entre finales de junio y mediados de julio en diferentes instalaciones municipales, entre ellas el Polideportivo Rey Juan Carlos I, el Pabellón Rey Felipe VI y la Piscina Puerta de Santa María, y ha incluido nueve modalidades deportivas: baloncesto, balonmano, fútbol, gimnasia rítmica, patinaje, esgrima, tenis de mesa, waterpolo y campus de raqueta.