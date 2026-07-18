Más de 160 agricultores recibirán las ayudas de incorporación al campo el próximo viernes por valor de 4 millones

El director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández. - JCCM

CIUDAD REAL 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha pagará el próximo viernes cuatro millones de euros a 162 chicos y chicas que gracias a esta ayuda se están incorporando a la agricultura y la ganadería.

"Con este pago, continuamos trabajando en una de las prioridades de la política agraria y de desarrollo rural de la región, el relevo generacional, clave para garantizar el futuro del sector agrario y la seguridad alimentaria en toda Europa", tal como ha explicado el director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández y ha informado la Junta en nota de prensa.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha realizado hasta la fecha, en el marco de la convocatoria de incorporación de jóvenes 23-24, un total de seis pagos que han llegado a 502 chicos y chicas por un importe cercano a los 14 millones de euros. Paralelamente, desde la Consejería se han realizado otros dos pagos correspondientes a la siguiente convocatoria, la del 24-25, que han llegado a 241 jóvenes a los que se les ha ingresado seis millones de euros.

"Con estas dos convocatorias realizadas en el actual Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) 2023-2027, un total de 743 jóvenes han cobrado ya el 60% de la ayuda a la incorporación lo que supone un montante global de 20 millones de euros", ha detallado el director general que, precisamente, esta mañana ha visitado una explotación ganadera en Fuente El Fresno junto al alcalde de la localidad, Abel Gonzalo Prado, y la delegada de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en Ciudad Real, Amparo Bremard.

EXPERIENCIA DE DOS JÓVENES

José Juan Fernández ha subrayado que el Gobierno regional trabaja de forma permanente para mejorar las condiciones que faciliten la incorporación de más jóvenes a un sector "imprescindible y con futuro y así lo demuestran Sindy y Christian, cuya explotación dedicada a la producción avícola estamos visitando hoy".

Según ha explicado, la primera que se incorporó fue Sindy, que optó por hacer de la ganadería su forma de vida para lo cual solicitó una ayuda que le ha permitido poner en marcha una explotación avícola de 3.000 gallinas camperas ponedoras.

Por su parte, su marido, Christian, solicitó el año pasado ayudas para incorporarse y realizar un plan de inversiones que permita duplicar el actual número de gallinas de la explotación y poner en marcha una titularidad compartida de las que, en estos momentos, en Castilla-L Mancha hay 326, lo que la convierte en la segunda comunidad autónoma con más explotaciones de este tipo.

En este contexto, el director general de Desarrollo Rural ha recordado que el 1 de julio, el Dictamen sobre el relevo generacional en la agricultura defendido por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, fue aprobado por unanimidad en el Comité de las Regiones, "un consenso total que viene a reconocer que, en el relevo generacional y en la incorporación de jóvenes está el reto más importante de los muchos que tiene el campo europeo, cuya sostenibilidad pasa por la incorporación de jóvenes, ahí está la pervivencia del sector".

Con este dictamen, para José Juan Fernández se abre una "etapa ilusionante" para corregir la falta de gente joven en el campo, para lo cual "hemos propuesto que la política agraria comunitaria dedique un 10% de sus fondos a políticas de incorporación de jóvenes". El dictamen añade otras medidas como estímulos fiscales, un paquete de bienvenida para jóvenes agricultores que incluya apoyo para la instalación y la inversión, acceso a instrumentos financieros y medidas fiscales favorables.

Junto a ello, el Gobierno de Castilla-La Mancha defiende una planificación y gestión hidrológica sostenible que garantice la viabilidad actual y futura de las producciones y la supervivencia de los cultivos. Con esta intención, en las alegaciones a los Esquemas Provisionales de Temas importantes "hemos planteado que las confederaciones que hay en nuestra región establezcan una reserva estratégica, específica para jóvenes, para regadíos sociales que permita que se incorporen con garantía".

"Con este conjunto de actuaciones, una estrategia compartida en toda Europa que garantice recursos económicos en la PAC para motivar la incorporación y las inversiones, con estímulos fiscales y financieros y con una política hídrica que garantice el agua, estamos seguros de que podemos revertir la tendencia, acabar con ese déficit de jóvenes en el campo y con ello seguir manteniendo vinos nuestros pueblos y nuestro medio rural", ha concluido José Juan Fernández.