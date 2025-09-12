Más de 1.700 ciclistas se suman este sábado a la Titán de La Mancha de Alcázar de San Juan

CIUDAD REAL 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.700 ciclistas, entre ellos casi un centenar de mujeres, se sumarán este año a la Titán de La Mancha, prueba de referencia del MTB nacional que este sábado 13 de septiembre celebra su XIV edición en Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

Por delante, un recorrido de titanes: 200 kilómetros, con 2.640 metros de desnivel positivo para la Ultramaratón, a la que se enfrentarán más de doscientos corredores, y 100 kilómetros con 890 metros de desnivel positivo para la Maratón en la que participarán 1.500 ciclistas, también E-Bike, informa la Federación de Ciclismo.

El Trail Running, de 61 kilómetros con 487 metros de desnivel positivo, contará con 101 participantes. La prueba tendrá la salida a las 6.30 de la mañana del sábado junto al Recinto Ferial de Alcázar y llevará a los corredores a través de la llanura manchega, atravesando los términos municipales de Campo de Criptana, Alcázar de San Juan, Herencia, Puerto Lapice, Camuñas, Madridejos, Consuegra, Urda y Fuente el Fresno.

Pero no todo es llano en La Mancha. Los participantes se ven sorprendidos cada año con el recorrido: las subidas a los molinos de Criptana, Alcázar, Herencia, Puerto Lápice, las asombrosas vistas de la llanura inmensa desde lo alto o el amanecer justo en los molinos de Campo de Criptana. Como principal hándicap, las subidas a La Calderina, el Reventón, --que hace honor a su nombre--, y este año los de los 100 kilómetros también tendrán una cuesta para recordar: la subida a la Fuente de Valdehierro.

NOVEDADES

La prueba llega con algunas novedades importantes este año, como la introducción de un tramo nuevo en Madridejos y algunas modificaciones provocadas por los permisos medioambientales.

Se incorporan también actividades culturales para los acompañantes que esperan a los corredores en Alcázar de San Juan. La organización, junto con la Sociedad Cervantina, han preparado una Ruta Cervantina por la localidad el sábado 13.

Este viernes 12 habrá una sesión de Zumba solidaria con las Supernenas. Y los más pequeños se sentirán el sábado como auténticos titanes con la Mini Titán, para niños de entre 8 y 12 años. Una ruta en bicicleta que les llevará desde el Recinto Ferial hasta los molinos de Alcázar, donde tendrán un avituallamiento, el mismo que los adultos. Al regreso a la ciudad todos recibirán una medalla. No hace falta inscripción previa. Puede realizarse en la zona de salida antes de las 10.00 horas.

Desde la organización de Alcázar Bikes, José Luis Pinar reconoce que se sienten muy agradecidos por la buena acogida que sigue teniendo la Titán a nivel nacional. "Tenemos mucha suerte. Lamentablemente se están suspendiendo muchas carreras a nuestro alrededor. Organizar una carrera es muy difícil. Nos sentimos afortunados por toda la gente que ha querido venir a la Titán. Estamos halagados porque nos elijan. Algo verán en la prueba."

TODO UN REFERENTE QUE SOBREPASA LO DEPORTIVO

La Titán se ha convertido en todo un referente deportivo, económico, social y cultural en Alcázar y comarca. La carrera tiene una importancia socioeconómica contrastada en la ciudad.

"Está comprobado que el gasto medio por persona en los dos días que permanecen en Alcázar es de 140 euros, lo que supone un impacto económico de más de medio millón de euros que se quedan en la localidad. Deportistas y acompañantes vienen y gastan en hostelería, hospedaje, compran, visitan.."

Y la organización gasta también más de 150.000 euros pagando a los proveedores de los diferentes servicios de la prueba. "Movemos a las empresas, sobre todo a las pequeñas, en estos dos días que la Titán está en Alcázar. Eso también debería tenerse en cuenta a la hora de valorar esta carrera".

PREMIOS

Todos los participantes recibirán el maillot conmemorativo y, en meta, su medalla que acredita haber superado el reto de la Titán de La Mancha, una prueba que tiene previsto el cierre de llegadas a las 22.00 horas. Tanto en Maratón como en Ultramaratón habrá premios al podio de todas las categorías establecidas, individuales, parejas, equipos, modalidades...

Entre los premios especiales, el primer clasificado de la General de la Ultramaratón ganará una inscripción gratuita a la Titan Desert 2026, donada por la organización de la Titan Desert, que también recibirá la primera mujer en meta, en este caso aportada por CD Alcázar Bikes.

Además, los tres primeros/as de la General --masculina y femenina-- recibirán una inscripción gratuita para la Titán de la Mancha 2026.

Toda la información de la prueba en https://titandelamancha.com/