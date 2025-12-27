Más de 40 clubes de la provincia de Cuenca recibirán 55.000 euros en ayudas para su participación en competiciones

Evento deportivo en la Diputación de Cuenca. - DIPUTACIÓN DE CUENCA

CUENCA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cuenca ha resuelto una nueva convocatoria de deportes destinada a la participación de los clubes en competiciones no federadas disputadas en la provincia con una inversión total de 55.374 euros.

La resolución definitiva de estas subvenciones se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, donde se establecen los 43 clubes a los que llegarán estas ayudas para contribuir a los gastos generados por su participación en las distintas competiciones, según ha informado la Corporación provincial en nota de prensa.

El diputado de Deportes, Abel Fresneda, ha destacado el esfuerzo que realiza la Diputación para colaborar con los clubes para que el deporte llegue a todos los rincones de la provincia y siga siendo un referente para los jóvenes y un motor económico para las localidades en las que se desarrollan las distintas pruebas deportivas.

Así, ha destacado que este año han sido 43 los beneficiarios de la convocatoria que recibirán una ayuda media cercana a los 1.300 euros. Unas cifras similares a las del año pasado cuando la ayuda llegó a 42 clubes lo que pone de manifiesto, ha añadido Fresneda, que son bien recibidas por los responsables deportivos que engloban a centenares de deportistas a lo largo de toda la geografía.

En este sentido, el diputado señalaba que son 25 las localidades en las que se asientan estos clubes pero que los deportistas pertenecen a muchos más ya que juegan un papel fundamental dentro del ámbito rural para canalizar la práctica deportiva en todas las edades siendo una pieza base para el ocio de los jóvenes pero también para ayudar a la gente de mayor edad a llevar un estilo de vida saludable.

Además, ha añadido Fresneda, no se puede olvidar el importante papel social que juegan los clubes deportivos que en muchas ocasiones se convierten en auténticas familias por lo que ha querido reiterar el compromiso de la Diputación con ellos para mantener la actividad.