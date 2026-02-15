Más de 400 deportistas se dan cita en Guadalajara para participar en la II Tui Shou World Cup

II Tui Shou World Cup celebrada en Guadalajara. - AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

GUADALAJARA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Guadalajara ha sido durante tres intensas jornadas el epicentro internacional del Tui Shou. El II Tui Shou World Cup, celebrado los días 13, 14 y 15 de febrero en el Polideportivo Pedro Sanz Vázquez, ha reunido a 400 practicantes de todos los niveles y lugares del mundo en una cita marcada por la técnica, el respeto y el espíritu marcial.

Organizado por la Tuishou International Federation (TIF), con la colaboración del Departamento Nacional de Kung Fu de la Real Federación Española de Karate y Disciplinas Asociadas, el campeonato se ha desarrollado en las modalidades de Tui Shou a pies fijos y Tui Shou a pies móviles, mostrando un nivel "extraordinario" en todas las categorías, según ha informado el Ayuntamiento de Guadalajara en nota de prensa.

El evento se ha convertido en una "verdadera celebración", con participantes "volcados en disfrutar, aprender y compartir" una disciplina que combina tradición, control, precisión y fortaleza interior.

Un encuentro que, aseguran desde el Consistorio, reafirma a Guadalajara como "referente internacional en artes marciales" y que ha dejado momentos "inolvidables" para competidores, técnicos, jueces y público.

El campeonato ha destacado por su capacidad de atraer a deportistas veteranos, jóvenes talentos y participantes que buscan profundizar en la cultura marcial y la filosofía del Tui Shou.

El concejal de Deportes, Armengol Engonga, ha remarcado que "Guadalajara vuelve a demostrar su capacidad para organizar eventos deportivos internacionales de primer orden".

"El II Tui Shou World Cup no solo ha reunido a grandes deportistas, sino que ha proyectado nuestra ciudad al mundo y ha reforzado valores como la disciplina, el respeto y la convivencia", ha valorado.

Engonga ha subrayado además la "excelente" coordinación entre la organización internacional, las federaciones y el Ayuntamiento y ha agradecido la participación de entrenadores, técnicos, jueces y voluntarios que han contribuido al éxito del campeonato. "Seguiremos apostando por traer a Guadalajara competiciones que sumen y que impulsen el deporte en todas sus expresiones", ha concluido.