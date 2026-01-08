Más de 400 formaciones llegarán a 250 localidades de C-LM para que 10.000 docentes mejoren el uso de paneles digitales

El presidente regional, Emilano García-Page, en la inauguración de la escuela infantil de Belmonte (Cuenca). - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a realizar más de 400 formaciones en un total de 250 localidades de la región para mejorar el uso de los paneles digitales y que llegará a 10.000 docentes.

Lo ha anunciado el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, durante la inauguración por parte del presidente regional, Emiliano García-Page, de la escuela infantil de la localidad de Belmonte en la provincia de Cuenca y a la que también ha asistido la alcaldesa de la localidad, Cristina Delgado; el vicepresidente primero del Ejecutivo autonómico, José Luis Martínez Guijarro y la delegada de la Junta en la provincia, Marian López.

Amador Pastor ha explicado que esta formación está destinada a mejorar el uso técnico y pedagógico de los paneles digitales interactivos en los centros educativos sostenidos con fondos públicos y va dirigida a profesorado de todas las etapas educativas priorizando la atención a los centros del medio rural y a la que el Gobierno regional va a destinar más de 530.000 euros, ha informado la Junta en nota de prensa.

El consejero del área ha detallado que con esta formación se va a llegar al 100 por 100 de los Centros Rurales Agrupados (CRAs) de la región para mejorar los aprendizajes, reducir el impacto negativo del abuso de pantallas y reducir la brecha de formación entre los docentes que están en las capitales de provincia y quienes están en zonas rurales.

ESCUELA INFANTIL BELMONTE

En relación con la apertura de la Escuela Infantil de Belmonte, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha destinado para su puesta en funcionamiento más de 215.000 euros, con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para un total de 17 plazas que además podrán beneficiarse de la gratuidad en la etapa de 2-3 años.

Actualmente, el Gobierno regional tiene suscritos 146 convenios con los que se llegarán a 3.761 plazas. En el caso de la provincia de Albacete se han suscrito 26 convenios, 22 en la provincia de Ciudad Real, 32 en la provincia de Cuenca, 19 en la provincia de Guadalajara y 47 en la provincia de Toledo.