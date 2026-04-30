Más de 4.900 madres y padres de C-LM disfrutaron del permiso de nacimiento ampliado de 19 semanas hasta marzo

Archivo - Imagen de archivo de la mano de un bebé. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

El 83 de excedencias en la región las solicitan mujeres

MADRID/TOLEDO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 4.951 madres y padres de Castilla-La Mancha disfrutan del permiso de nacimiento ampliado a 19 semanas en el primer trimestre de este año, de los cuales 2.165 corresponden a mujeres y 2.786 a hombres.

De enero a marzo, se han concedido en la región 5.454 prestaciones por nacimiento y cuidado de menor, con un gasto de 35,6 millones de euros.

En Castilla-La Mancha, se solicitaron 487 excedencias, con un crecimiento de 1 por ciento. Del número total, un 83 por ciento --405-- corresponden a mujeres y 82 a hombres, un 17 por ciento.

A nivel nacional, más de 115.107 padres y madres disfrutan del permiso de nacimiento ampliado a 19 semanas en el primer trimestre de este año, un 1,3% más que en el mismo periodo de 2026. En total, 53.987 madres y 61.120 padres han sido beneficiarios de esta prestación de la Seguridad Social en este trimestre y en 1.320 casos las han percibido familias monoparentales, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Estas cifras se corresponden a periodos disfrutados entre enero y marzo de este año, por lo que no coinciden exactamente con el número de prestaciones tramitadas, ya que hay casos de prestaciones que pudieron iniciar el trámite en 2025 y continuar en 2026.

El permiso de nacimiento consiste en 17 semanas hasta que el bebé cumple un año de edad, más dos semanas adicionales hasta que cumple 8. En el caso de las familias monoparentales, son 32 y cuatro respectivamente. Además, la cuantía de la prestación es equivalente a la base de cotización del mes anterior al parto, adopción, guarda o acogimiento, y se abona directamente por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) durante las semanas que dura el permiso.

Aunque la ampliación del permiso se produjo en julio de 2025, las semanas adicionales que se pueden disfrutar hasta los 8 años de edad del menor se han empezado a solicitar desde el 1 de enero de 2026. A estas semanas se pueden acoger retroactivamente las familias cuyos hijos hayan nacido a partir del 2 de agosto de 2024.

La duración media de las permisos por nacimiento y cuidado de menor activas entre enero y marzo de 2026 ha sido de 112,2 días. La duración de la baja de las mujeres dura 4 días más, hasta 114,5, que la de los hombres, que ha sido de 110,2.

MÁS EN CATALUÑA QUE EN ANDALUCÍA

Es la primera vez que Cataluña supera en número de prestaciones de nacimiento a Andalucía. En concreto, en Cataluña se han gestionado 23.026 prestaciones y en Andalucía, 23.009, seguidas de Madrid con 20.047 y la Comunidad Valenciana con 13.427.

En cuanto al número de excedencias dadas de alta entre enero y marzo fue de 11.594, de las que 9.424 correspondieron a mujeres, el 81,3%, y 2.170 a varones, lo que equivale al 18,7%. En conjunto, se ha registrado un descenso de -2,8% en el número de excedencias, aunque, Cantabria (+27,5%), Canarias (+23,9%) y Galicia (+19,1%) han experimentado un importante incremento.

Madrid (2.265), Cataluña (1.641), Andalucía (1.437), Comunidad Valenciana (1.337) y País Vasco (968) son las comunidades autónomas con más excedencias tramitadas.

Los trabajadores pueden solicitar excedencia para atender a hijos o menores acogidos o para el cuidado de otros familiares. Los tres primeros años de excedencia para el cuidado de un hijo/a o menor acogido tienen la consideración de periodo de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de la Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad. También se considera efectivamente cotizado, a efectos de esas prestaciones, el primer año de excedencia para el cuidado de otros familiares.