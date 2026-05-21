Más de 500 abogados de oficio se formarán en violencia sexual tras un convenio entre Igualdad y Consejo de Abogacía C-LM

La consejera de Igualdad, Sara Simón, firma un convenio de formación en materia de violencia sexual con el Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha. - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional y el Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha han suscrito este jueves un acuerdo de colaboración por el que 538 abogadas y abogados del turno de oficio en la Justicia, aproximadamente, podrán acceder a formación especializada en materia de violencia sexual.

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha firmado el acuerdo con el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha, Ángel José Cervantes, por el que en el próximo año todas y todos los profesionales de los colegios de la abogacía en la región podrán participar en alguna de las 12 sesiones formativas que contempla el texto.

"La lucha contra la violencia sexual plantea retos muy importantes, porque es un tipo de violencia en constante evolución y mayoritariamente oculta, y desde luego que un pilar fundamental es que todas las mujeres que la sufran se sientan siempre bien acompañadas y protegidas, por lo que formar a profesionales de la abogacía del turno de oficio es determinante, pensando sobre todo en mujeres con menores niveles de recursos", ha asegurado Simón.

En virtud de este acuerdo, el Gobierno regional, a través del Instituto de la Mujer, financiará con 66.500 euros las jornadas formativas que el Consejo de la Abogacía se encargará de organizar, con el objetivo de que todas y todos los profesionales del turno de oficio accedan a formación especializada, impartida por magistrados y profesionales del ámbito de la Justicia, pero también por personas expertas a nivel jurídico en la defensa de mujeres víctimas de violencia sexual.

Simón ha aludido al Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior para recordar que en Castilla-La Mancha, durante el año 2025, se registraron 729 delitos contra la libertad sexual, lo que representa un incremento del 10,3 por ciento respecto al ejercicio anterior, y que el 50 por ciento de los agresores tenía menos de 41 años.

"Todas las fuentes de datos apuntan a la misma tendencia: se incrementan los casos de delitos sexuales y los perfiles de los agresores son cada vez más jóvenes, aunque también sabemos que este incremento se debe, en parte, a una mayor concienciación social, a un mayor rechazo a todo tipo de agresiones y por tanto a una mayor confianza de las víctimas a la hora de pedir ayuda, sabiendo que aún hoy solo denuncian el ocho por ciento de las mujeres que sufren esta expresión de la violencia machista", ha desgranado Simón.

La consejera ha apuntado también que "con más medios y mayor formación", también se incrementa el número de mujeres a las que se acompañan desde los recursos públicos, "porque tenemos mayor capacidad para atender más y mejor".

En este sentido, Simón ha explicado que, en 2019, cuando la Junta ponía en marcha el primer programa específico contra la violencia sexual, se atendió a 73 mujeres frente a las 300 mujeres de media al mes que son atendidas en la actualidad a través de la Red Amparo.

Simón ha finalizado su intervención agradeciendo el compromiso del Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha, en un acto de firma al que también han acudido la directora del Instituto de la Mujer, Teresa López, o las consejeras del Consejo, Inmaculada Poveda y Teresa Hermida.

FALTA DE LETRADOS

De su lado, el presidente del Consejo Regional de la Abogacía de Castilla-La Mancha ha cifrado en 538 los abogados especializados en el turno de violencia de género, aunque este ámbito se puede ver incrementado, ya que son turnos vivos.

Ha reiterado que ya ha pedido incrementar los letrados que se sufragan por parte del Ministerio de Justicia en el turno de violencia de género. A su juicio, hacen falta más letrados en todas las provincias, pero se ha detenido especialmente en los partidos judiciales de Torrijos, Illescas y Toledo.

En Torrijos hace falta un letrado más, en Illescas otros dos, y en Toledo otro. "Llevo tres años pidiéndolo y el Ministerio de momento no me los ha concedido", ha afirmado.

Así, ha citado que Illescas puede amanecer un lunes con 7 y 8 procedimientos de violencia, o una situación similar en Torrijos, donde es "lamentable ver los lunes los partes de incidencias en materia de violencia de género".