Más de 500 personas se inscriben en el evento astronómico de la CHT 'Zaorejas Eclipsa' de este miércoles

Eclipse solar - JCCM

GUADALAJARA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) organiza este miércoles, 12 de agosto, en Zaorejas (Guadalajara) el evento astronómico 'Zaorejas Eclipsa', con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad.

Más de 500 personas del entorno del Alto Tajo se han inscrito al evento para observar el eclipse solar total y la posterior lluvia de perseidas junto a personas expertas en astronomía, con el fin de realizar una observación correcta y segura de estos fenómenos astronómico.

Las inscripciones están cerradas tras haber alcanzado el máximo número de asistentes posibles. El evento comenzará a las 18.30 horas en la plaza de Toros de Zaorejas, tal y como ha informado la CHT en nota de prensa.