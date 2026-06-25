Más de 80 actividades con literatura, música, cine o folklore en el Verano Cultural de Albacete 2026

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, junto a la concejala Elena Serrallé, en la presentación de la programación de verano. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha presentado en rueda de prensa la programación de Verano Cultural 2026 junto a la concejala de Cultura, Elena Serrallé, destacando la importancia de seguir impulsando una oferta cultural amplia, diversa y de calidad que permita a los albaceteños disfrutar de la ciudad durante los meses de julio y agosto a través de la música, el teatro, la danza, el cine, la literatura, el folklore y las propuestas familiares.

Acompañado por las concejalas de Personas e Igualdad, Gala de la Calzada, y de Barrios, Llanos Navarro, así como de representantes de las entidades, asociaciones, colectivos, compañías, artistas y colaboradores que forman parte de la programación, Manuel Serrano ha señalado que "la cultura vuelve a convertirse en uno de los grandes motores de la vida de nuestra ciudad durante estos meses", asegurando que esta programación refleja el compromiso del Ayuntamiento con una ciudad activa y llena de oportunidades, según ha trasladado el Ayuntamiento por nota de prensa.

El alcalde ha destacado además que el Verano Cultural vuelve a sacar la actividad artística a las calles, plazas y parques, transformando espacios cotidianos en escenarios abiertos donde compartir experiencias, descubrir nuevos talentos y disfrutar de propuestas para todas las edades.

Según ha explicado, esta programación responde a una manera de entender la cultura como un elemento que forma parte de la vida diaria de los ciudadanos y que debe estar presente allí donde se desarrolla, acercándose a los vecinos y facilitando el acceso a actividades de calidad sin necesidad de grandes desplazamientos y ha afirmado que "queremos que Albacete siga siendo una ciudad viva también durante el verano, una ciudad que ofrezca alternativas de ocio y cultura para todos y que convierta cada rincón en un espacio para disfrutar y compartir".

Manuel Serrano ha puesto especialmente en valor el importante esfuerzo realizado para distribuir la programación por distintos puntos de la ciudad, reforzando la presencia de actividades en numerosos barrios y espacios públicos y consolidando una apuesta por acercar la cultura a todos los vecinos. Del mismo modo, ha agradecido el trabajo realizado por la concejalía de Cultura, los técnicos municipales, las asociaciones, colectivos y entidades colaboradoras, así como por los artistas y profesionales que hacen posible una agenda de actividades como esta.

Finalmente, el alcalde ha trasladado un agradecimiento especial a Asprona por su implicación en la elaboración de la programación en lectura fácil, destacando que "su colaboración vuelve a demostrar que la accesibilidad debe ser un elemento esencial de cualquier iniciativa pública". En este sentido, ha asegurado que facilitar el acceso a la información cultural significa avanzar hacia una ciudad más inclusiva, en la que todas las personas puedan disfrutar de la oferta municipal en igualdad.

Por su parte, la concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha explicado que esta nueva edición de Verano Cultural reúne más de ochenta actividades concebidas para llegar a públicos muy diversos y ofrecer propuestas capaces de atraer tanto a los amantes de las disciplinas artísticas más tradicionales como a quienes buscan formatos innovadores y experiencias diferentes.

Entre las principales novedades de esta edición, Elena Serrallé ha destacado la intervención artística que la ilustradora Ana Navarro desarrollará en el Parque de La Pulgosa bajo el título 'Los habitantes de La Pulgosa'. Se trata de una propuesta singular que transformará uno de los característicos bidones del parque en un gran mural ilustrado dedicado a la fauna que habita este entorno natural.

Otra de las incorporaciones más originales será la experiencia cultural nocturna 'Albacete de Leyenda', una propuesta que permitirá recorrer algunos de los rincones más emblemáticos de la ciudad a través de relatos, historias y leyendas vinculadas a su patrimonio, ofreciendo una forma diferente de conocer Albacete y redescubrir espacios habituales desde una mirada nueva.

La programación contará además con la participación de artistas y creadores de reconocido prestigio dentro del panorama nacional e internacional. Entre ellos destaca la presencia de NIN3S, uno de los nombres emergentes más interesantes de la música neoclásica y electrónica; Bewis de la Rosa, referente de la escena alternativa actual y creadora del denominado rap rural; Fani Ortiz, con su espectáculo Alma de Copla; y Pepa Blasco, al frente de Dársena Sound, aportando propuestas musicales de gran calidad y personalidad.

La concejala también ha resaltado la presencia del pianista Óscar Molina, que llegará a Albacete con una innovadora propuesta escénica basada en las grandes bandas sonoras cinematográficas. Un espectáculo que convierte el piano en un vehículo para la emoción y la evocación y que permitirá al público disfrutar de una experiencia musical diferente y especialmente cuidada.

Asimismo, Elena Serrallé ha puesto en valor la recuperación del Cine de Barrio, una iniciativa especialmente demandada que permitirá volver a disfrutar de proyecciones al aire libre en distintos espacios de la ciudad.