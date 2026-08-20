Más de 900 conductores sancionados en Cuenca entre el 3 y el 9 de agosto por no respetar los límites de velocidad

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CUENCA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha realizado del 3 al 9 de agosto una campaña específica de control en la vigilancia de la velocidad, que se ha llevado a cabo en Cuenca por los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. En la provincia de Cuenca, los agentes establecieron 67 puntos de control de velocidad, de los que 17 han sido en vías convencionales o travesías y 50 en autovías.

Según informa la Subdelegación, un total de 22.284 vehículos fueron controlados, de los que 20.140 fueron en autovías, 1.755 en vías convencionales y 389 en travesías. Durante esta campaña fueron denunciados 913 vehículos, lo que supone el 4,1% de todos los controlados, lo que supone una disminución del 0,7% respecto a la campaña realizada en abril de este mismo año, cuando fueron denunciados el 4,8% de los vehículos controlados.

Atendiendo al tipo de vía, 813 denuncias se registraron en autovías, el 89% del total, mientras que en carreteras convencionales fueron denunciados 87 vehículos, el 9,5% del total. Las 13 denuncias formuladas en travesías suponen el 1,4% del total de sanciones.

En relación al número de vehículos controlados, los vehículos denunciados en carreteras convencionales suponen un 4,9% de los controlados y un porcentaje superior al de los sancionados en autovías que alcanzan el 4% de los que circulaban por esas vías.

La campaña se ha desarrollado en Cuenca a lo largo de todas las vías provinciales, teniendo como objetivo controlar tramos de riesgo asociado a la velocidad, además de aquellos puntos donde la circulación supera el límite establecido y existe un elevado índice de siniestralidad.