El grupo musical Parquesvr, en foto de archivo - Carlos Luján - Europa Press

TOLEDO, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los andaluces Vera Fauna, los madrileños Parquesvr, los toledanos Mallo o el navarro Juantxo Skalari han compartido con Europa Press algunas de sus propuestas de cara a quien tenga la responsabilidad de formar gobierno tras el recuento de votos de este domingo, con sugerencias como favorecer la libertad creativa, reducir la precarización del sector, reducir los impuestos relacionados con la producción musical o poner barreras a la proliferación de la Inteligencia Artificial.

Desde Sevilla, Vera Fauna recalca la precarización del sector, una situación que "amenaza a los proyectos" y que urge revertir. Por ejemplo, y en su caso, ahora están componiendo nuevo disco "en una vida desordenada" en la que tienen que compatibilizar con un trabajo diario, por lo que entiende que "favorecer la cultura quizá sería favorecer que la gente pudiera trabajar en unas condiciones más justas", empezando por montadores de escenario y técnicos de sonido, pasando por conductores y en última instancia "llegando a los artistas".

Pocas expectativas en Vera Fauna, que apunta como reflexión pesimista que a nivel social han ocurrido desastres como "el genocidio en Palestina" y sin embargo "no ha sucedido nada".

"El cambio climático sigue avanzando, las fábricas no son un sistema de extracción de renta, ahora la renta se nos quita a través de los alquileres y estas elecciones son una cosa muy pequeña en comparación con todo lo que está ocurriendo", aseguran, lamentando que no esperan "grandes cambios".

En cuanto a la cultura, creen que cada vez es más difícil que "un producto cultural sea atractivo" y ya hay una "censura blanda" contra los proyectos. "Todo tiene que ser un poquito verdura hervida".

En su opinión, esta censura se está "institucionalizando" ya en España, aportando ejemplos de obras canceladas "por no ser neutrales". "¿Qué cojones es ser neutral? No lo he sido en mi puñetera vida".

Hablando del concepto de 'polarización', ha desestimado su significado. "Es una gilipollez. Si yo lo que quiero es que no haya grandes tenedores de vivienda que tienen cientos y cientos de viviendas con las que le roban medio salario a las familias y ese gran tenedor dice que hay gente que quiere usurpar su propuedad privada, eso no es polarización".

Como reflexión ante la "cultura idotesca del zasca", lamenta que cada vez más se complique la posibilidad de establecer debates, ya que "la gente está cada vez menos acostumbrada a confrontar ideas con otras personas, y eso sí es un problema".

PARQUESVR: "QUE LA MÚSICA FLUYA SIN ATADURAS"

La banda madrileña Parquesvr, considera de su lado que el principal compromiso de cualquier Gobierno con la cultura "debería ser dejarla respirar y permitir que fluya libremente, sin ataduras políticas ni ideológicas".

Aunque aseguran que "hay cuestiones de tanta trascendencia" que hablar de lo urgente en materia política se centre en la cultura es "secundario", defienden que la producción cultural "tiene que tener libertad para poder hacerse lo que se quiera".

"Para entretener, para emocionar, para incomodar, para provocar, para reflexionar o para denunciar a la clase política. O para no hacerlo. No todas las manifiestaciones culturales tienen que tener una intención política o reivindicativa", añaden, afirmando que lo importante es que "exista la posibilidad de hacer todas esas cosas sin que el poder político interfiera, condicione o castigue determinadas expresiones artísticas".

"Creo que esa debería ser la principal responsabilidad de un presidente del Gobierno. Garantizar que la cultura sea un espacio libre, plural y autónomo, independientemente de quién esté gobernando", rematan.

Al respecto de sus expectativas con el resultado electoral, no se atreven a dar un pronóstico pero admiten que el momento político "es muy complicado y hay demasiados factores en juego".

Sí que atisban "algunas señales preocupantes" ante gobiernos de un color político que puedan favorecer retrocesos culturales, como ha ocurrido ya en algún que otro territorio donde "se han conocido casos de películas que por ser consideradas ideológicamente incómodas se les ha retirado el apoyo público".

Incluso recalcan que ellos mismos llevan tiempo sin actuar en determinados espacios y circuitos de su propia tierra, por lo que intuye que si el gobierno que salga de las urnas es de determinado color político es de suponer que "habrá repercusiones en el ámbito cultural".

"Preocupa que se normalice la utilización de las instituciones públicas para premiar determinadas sensibilidades culturales y castigar otras", apuntan.

En una sociedad polarizada, son de la opinión de que "hay determinados actores políticos a los que beneficia generar odio y enfrentamiento", aquellos que "hace tiempo que descubrieron que electoralmente podía resultar rentable alimentar esa confrontación".

"Da miedo pensar que pueda haber partidos políticos que no estén dispuestos a respetar los resultados electorales. Da miedo que haya personas que consideren que, si no ganan los suyos, unas elecciones necesariamente tienen que estar amañadas", agregan.

JUANTXO SKALARI, POR LA CLASE TRABAJADORA

El cantante navarro Juantxo Skalari, de su lado, plantea al próximo gobierno que salga de las urnas este mismo domingo que se acuerde de "la clase trabajadora" del mundo de la cultura.

Un gobierno que, si quiere defender la cultura, "defienda a esa clase trabajadora" por encima de la "élite", una clase obrera cultural en la que él se identifica.

Sugiere "una regulación especial para el mundo de la cultura", que los artistas tengan "derecho a paro" o que se reduzca el IVA en conciertos o productos musicales". "Que bajen IVA en vinilos, en CDs, que se equipare al de los libros, eso sería fantástico", asegura a Europa Press.

Juantxo Skalari sí que espera que el gobierno resultante "defienda servicios públicos y vivienda accesible", y en definitiva una vida "más digna para la clase trabajadora".

Alerta de que en caso de un hipotético cambio de gobierno, "los días serán oscuros" en materia cultural y descarta que haya "polarización", pero sí admite "manipulación". "Si la gente supiera lo que hay y no se dejara manipular, la mayorías creemos en una sociedad libre y en contra de las grandes oligarquías".

ALERTA, IA: MALLO PIDE

Desde Toledo, Mallo reconoce que sus propuestas son más deseos que "algo factible a nivel político", si bien indica que lo primero a reivindicar sería "una regulación de usos y horizontes de la IA, que van a traer la mayor crisis cultural vista en esta generación y acabará con creadores de contenido".

Piden también "entender que el arte, que la música, no nace en grandes eventos", y a lo que hay que dedicar el dinero público "no es al Mad Cool", sino a "programas que favorezcan el circuito de bandas pequeñas y medianas, fortalecer el entramado de salas y seguir implementando medidas que aseguran que todo el mundo, independientemente de su clase social, pueda acceder libremente a la cultura y a una oferta amplia y variada".

Su deseo ante el resultado sería una fuerza progresista pero con más peso de los partidos a la izquierda del PSOE; tras lo que reconoce preocupación por que el próximo gobierno que salga de las urnas tenga la intención de "censurar posibles subvenciones" al mundo de la cultura.

"Hemos llegado a un estadio cultural donde la falta de necesidad de oponerse al poder central ha hecho que proliferen bandas con discursos templados que hacen que se normalice un estado cultural que a nosotros no nos parece propicio ni autoconsciente, que es el de no entender que la cultura, necesariamente, tiene que ser reivindicativa", agregan.

Durante ochos años, "todo el plan de la oposición ha sido desacreditar" al Gobierno, y quien ha propiciado esto "tenía claro que lo que hicieran, lo iba a replicar la ciudadanía", algo ante lo que también la izquierda "tiene parte de culpa".

"No es que la sociedad esté polarizada. La clase política está polarizada. Lo que han conseguido los políticos es polarizar a la clase obrera, y esto tiene responsables con nombres y apellidos", lamentan.