Más de un millar de trabajadores se suman a la plantilla de la Central Nuclear de Trillo para su recarga de combustible

Archivo - Central nuclear de Trillo - CSN - Archivo

GUADALAJARA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.000 trabajadores adicionales, de unas 40 empresas colaboradoras especializadas, se suman estos días a la plantilla habitual de la Central Nuclear de Trillo, que está llevando a cabo su 38ª recarga de combustible.

Durante la recarga se han planificado, entre otras actividades, la sustitución de elementos combustibles, la ejecución de pruebas requeridas por las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento y la inspección o prueba de instalaciones, equipos y componentes necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de la planta en el nuevo ciclo de operación.

Para ello, a lo largo de estas semanas, el equipo de profesionales ejecutará más de 10.000 trabajos, tal y como informa la central en nota de prensa.

También están planificadas más de 20 inversiones de mejora de la instalación que solo pueden realizarse cuando la central está parada, por lo que se ejecutan mientras se para para cargar nuevo combustible en el reactor.

El 21 de mayo de 2025 se inició el ciclo de operación que ahora concluye, sin que haya tenido lugar ninguna parada automática del reactor y sin que se haya registrado ningún accidente laboral.

En este aspecto, la Central de Trillo ha superado ya los 1.000 días y los 4,3 millones de horas sin accidentes.

La producción bruta generada por la instalación al finalizar 2025 ha sido de 7.500 GWh evitando la emisión de 3 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera.

Esta planta tiene una producción de energía eléctrica bruta acumulada desde origen y hasta el 31 de diciembre de 2025 de más de 300.000 GWh.

Trillo cubre el 3% de la demanda eléctrica anual generando cada año el equivalente al consumo de 2 millones de hogares españoles.

"La planta es una instalación clave para la garantía de suministro debido a su alta disponibilidad, contribución a la estabilidad de la red eléctrica y flexibilidad de funcionamiento", defienden desde la central.

PARADA DESDE EL 8 DE FEBRERO

La Central Nuclear de Trillo paró de manera programada el pasado 8 de febrero al no resultar casada en el mercado eléctrico ni ser requerida por el Operador del Sistema.

La actual situación de mercado genera una ineficiencia en el sistema eléctrico, fruto de la cual y debido a su alta fiscalidad en ocasiones como la presente --de elevada generación originada por la sucesión de borrascas-- las nucleares quedan fuera del mercado eléctrico.

En el caso de Trillo, aporta anualmente entre tasas y tributos 180 millones de euros lo que supone más de un 45% de sus costes totales y una asfixia económica para la central.