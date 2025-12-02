Más de noventa actividades y novedades como un belén inmersivo en la programación de Navidad de Cuenca

Presentación de la programación de Navidad de Cuenca - EUROPA PRESS

CUENCA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de noventa actividades componen la programación de Navidad de Cuenca, que ha sido presentada en el Ayuntamiento de Cuenca por el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, y los concejales de Festejos y Cultura, Alberto Castellanos y María Ángeles Martínez.

La primera gran cita será el 5 de diciembre, con la inauguración del belén de la Plaza de la Hispanidad y el encendido de las luces de Navidad, que contará con un desfile de carrozas inspiradas en los cuentos infantiles y un cuerpo de baile que versionará el clásico Cenicienta.

En total se encenderán medio millón de luces LED en las diferentes calles del centro, con un incremento de la iluminación en el parque San Julián. Todo este encendido ornamental de la ciudad se complementará con el de las hoces y los edificios históricos de la ciudad.

El 5 de diciembre abrirá también el mercado navideño, que este año cuenta con 43 casetas, 23 de artesanos locales, que incrementan su presencia. El concejal de Festejos ha explicado que este año se ha creado un grupo de trabajo, en el que han estado presentes tanto la empresa organizadora como los responsables de los estands y la Asociación del Comercio de Cuenca para mejorar tanto la organización como la estética de los puestos.

Carretería será uno de los puntos clave de la programación de Navidad de Cuenca y cada día habrá pasacalles en los que participarán agrupaciones como los dulzaineros, la banda de música de Cuenca y la tuna universitaria.

Por su parte, el Parque de San Julián cuenta un año más con una pista de hielo natural, que dispone de ofertas para los centros educativos. Además, se está barajando añadir alguna atracción más, según ha adelantado Castellano.

El Centro Cultural Aguirre y el Edificio Iberia, gracias a la colaboración de la Junta, serán durante estos días lugares de encuentro, especialmente para los más pequeños. Habrá teatro, con la representación de La Valentía por parte de la compañía Colectivo 10, actuaciones musicales con varias agrupaciones como Zarabanda, espectáculos de magia, títeres, pintacaras, juegos de mesa y unos talleres infantiles de árboles navideños con materiales reciclados y otros adornos.

Por su parte, la Diputación de Cuenca también colabora con varias actividades en el Palacio Provincial y sus jardines. Comenzará con la inauguración del belén, que este año tendrá un pequeño guiño a Gustavo Torner e incluye actuaciones de varios coros y un belén inmersivo, hecho con actores del grupo Agrúpate, que quiere rendir homenaje a los oficios de la provincia de Cuenca, según ha adelantado la concejal y también diputada María Ángeles Martínez.

En lo que se refiere a la programación del Auditorio, comienza esta semana con la actuación de Inmagic, la joven maga de las redes sociales e inclurá citas como el musical de Nino Bravo, varios conciertos de Navidad, la Zambomba Flamenca, el concierto de Las Migas y La Juerga Flamenca, circo chino, la gala del Coro Alonso Lobo y, como colofón, el concierto de año nuevo Viena en Cuenca, entre otras actividades.

Por otro lado, las iglesias de Cuenca se sumarán también a la programación navideña con varias actuaciones de coros y habrá también algunas citas deportivas, entre las que destaca la Carrera del Pavo del 31 de diciembre.

PREUVAS Y CABALGATA

La programación de Navidad de Cuenca incluye dos de las citas más multitudinarias: las preuvas en la Plaza de Mangana y la cabalgata de Reyes Magos.

La primera fiesta tendrá lugar el día 30 de diciembre y contará con un espectáculo amenizado por Luis Ángel Studio en el que habrá un concierto tributo a Melendi.

Por su parte, los Reyes Magos llegarán a Cuenca el día 5 de enero subidos en la tirolina de la Hoz del Huécar. A las 11 y media mantendrán su primer encuentro con los niños y niñas de la ciudad, con los que compartirán un chocolate, antes de iniciar su visita por las pedanías y prepararse para la cabalgata de la tarde.

Este año el desfile contará con siete carrozas tematizadas, las tres de los Reyes Magos y una del portal de Belén. Participarán Sambas Colgadas, Club Hoz del Júcar de patinaje, Amigos del Carnaval, Spirit Dance, Tiruraina y los gigantes y cabezudos. En total se espera que participen unas 300 personas y se van a arrojar unos 3.000 kilos de caramelos, el doble que el año pasado.

La cabalgata hará su recorrido desde hermanos Becerril a la Plaza de la Constitución y por primera vez la recepción de los Reyes será en las escaleras del Palacio Provincial.