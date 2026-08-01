Más protección al cumplir 18, mejores condiciones en el Tercer Sector y más acogimiento, peticiones de Aldeas Infantiles

1108396.1.260.149.20260801091924 Archivo - El presidente de Aldeas Infantiles, Pedro Puig, atiende en entrevista a Europa Press - EUROPA PRESS / MATEO LANZUELA - Archivo

CUENCA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Aldeas Infantiles celebra el próximo 2027 seis décadas de implantación en España, una efeméride que llega con una hoja de servicio marcada por una estadística que refleja más de 25.000 atenciones a niños y sus familias al año y una plantilla de 1.500 trabajadores y 300 voluntarios que prestan servicio a lo largo del territorio con la premisa de no dejar a ningún niño solo y propiciar un entorno familiar allí donde no se dan las condiciones para mantenerlo de forma natural.

El presidente de la entidad, Pedro Puig, natural de Cuenca y al frente de la organización desde hace casi 15 años, ha expuesto en conversación con Europa Press algunos de los retos que ambiciona, como son conseguir que el sistema no abandone a los niños y jóvenes protegidos al cumplir la mayoría de edad; rebajar la crispación política e interpelar a los poderes públicos para blindar la infancia; o mejorar las condiciones laborales para el personal que desempeña la fuerza de su trabajo en el Tercer Sector.

Sobre aumentar el acompañamiento por encima de los 18 años, Pedro Puig abre el foco: "El sistema de protección sabe que a los 18 años uno es mayor de edad, pero un chaval de 18 años no está preparado para independizarse, sobre todo si no tienen una red de apoyo familiar".

Por eso, una de las históricas reivindicaciones de la organización pasa por pedir a las administraciones que sean "mucho más flexibles" en la salida del sistema de protección de los menores, y que hagan "planes individualizados", toda vez que los jóvenes "no son iguales". "Hay chicos sin nivel de maduración suficiente a los 18 años. No puedes dejarlos en la calle".

Por ello, Aldeas Infantiles sigue monitorizando la evolución de los niños a los que ha visto crecer, colocando la raya del horizonte del éxito en el momento en el que sus beneficiarios forman una familia y cuidan de sus hijos.

En las ocasiones en lo que eso ocurre, cuando "los niños dejan de ser niños", no pierden aún así el vínculo con la entidad, consolidando una red más allá de la mayoría de edad. "Es la prueba del éxito".

"Casi 4.000 jóvenes salen al año del sistema de protección con 18 años, y todos ellos siguen necesitando ayuda. Pedimos que se les preste la ayuda suficiente para que puedan seguir más tiempo con nosotros".

APOSTAR POR EL MODELO DE ACOGIMIENTO FAMILIAR

Los retos a gran escala detectados por Pedro Puig comienzan por la necesidad de "incidir en las políticas públicas para que los sistemas de protección sean más amables" para que los niños que entren a estos sistemas "puedan vivir en sitios lo más parecidos a una familia".

Si bien ahora, "por suerte, ya no hay macrocentros" para albergar a este tipo de usuario, Aldeas apuesta por incentivar las campañas de acogimiento familiar, "el gran desconocido" en España.

Aumentar su incidencia política es otra de las ambiciones del máximo dirigente de Aldeas Infantiles, y por ello a lo largo de 2026 ya planean varias acciones en Congreso y Senado.

CONTRA LA ESTIGMATIZACIÓN

Otro de los frentes radica en la lucha contra la estigmatización que sufren los niños que pasan por cualquier tipo de sistema de protección.

"Tener una etiqueta condiciona tu vida y no es justo. Chicos que han vivido una infancia tremenda, que se han esforzado para salir adelante, que están consiguiendo éxitos, que quieren incorporarse a la sociedad... y que tienen ese estigma de que les consideran personas complicadas, cuando no delincuentes", lamenta.

CONTRA LA CRISPACIÓN POLÍTICA PARA CUIDAR MEJOR

Pedro Puig tiene tiempo además para una particular valoración sobre la política española, con una "polarización tremenda" de la que, sobre todo los niños, "no tienen la culpa".

Por ello, su deseo es que políticos de uno u otro color "se sensibilicen de que los niños han de estar por encima de todo".

"Una sociedad que se precie tiene que aprender a cuidar bien a sus niños. Son el futuro. Está demostrado que los países que mejor han tratado a sus niños son después los que mayor desarrollo social tienen", asegura.

Pide, por ello, que los actores políticos "se pongan de acuerdo en cuidar a la infancia" y atacar estadísticas como el alto nivel de pobreza infantil, que desvela que "uno de cada tres niños está en situación de exclusión social y el 12,5% en pobreza severa".

Una situación que les empuja a "más fracaso escolar, más dificultades de acceso a la salud y peor acceso a la formación".

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES

Dentro de su reivindicación, no se olvida de uno de los pilares importantes, como es el hecho de poder tener mejores herramientas para proteger a sus trabajadores.

"Son muy pocas las profesiones que tienen tanto impacto social y sin embargo son las menos reconocidas. Pedimos que se aumenten los presupuestos para quienes trabajan aquí puedan tener una vida digna", reclama.

Y es que, para Pedro Puig, "pensar que la gente que trabaja en el Tercer Sector no come, ni bebe, ni tiene hijos, ni quiere ir de vacaciones" es uno de los grandes problemas a solventar.

POR LA INTEGRACIÓN

Por último, el presidente de Aldeas Infantiles ha hecho una reflexión a cuenta de la regularización de inmigrantes, asegurando desde la base de la experiencia que cuando a un niño migrante que llega a España se le integra correctamente, no hay ninguna contraindicación.

"Nuestra experiencia de convivencia juntos entre niños de fuera y de aquí es que la integración es natural. Cuando un niño juega con otro no le pregunta de dónde es. Y eso es lo que nos falta a los adultos", expresa.

Por contra, considera, esos adultos "solo integran bien a los migrantes que vienen con dinero". "Si vienen pasando dificultades, son los peores. Si vienen con dinero, son nuestros amigos. Hay mucha falsedad e hipocresía".

"NO SOMOS GUETOS"

Otra de las teclas que toca Aldeas Infantiles es generar sinergias en los entornos donde opera. "No somos un gueto, los chicos comparten vida en colegios, van a campamentos, hacen actividades, participan en sus barrios en una relación que es mutua".

Algo que se demuestra con hitos como la apertura de la escuela infantil para niños de 0 a 3 años en las Aldeas de Cuenca, donde toda la comunidad conquense acabó beneficiándose de las instalaciones y el servicio que se prestaba en su infraestructura.

78% DE FONDOS PRIVADOS

Aldeas Infantiles funciona con el impulso de hasta tres de cuatro euros por la vía privada, si bien mantiene acuerdos institucionales con administraciones de todas las escalas.

Dando trabajo, además, a 1.500 personas, con 300 voluntarios más, para prestar "un servicio de calidad a los niños que han perdido el cuidado de sus padres o que están en riesgo de perderlo".

Adaptándose a cada tiempo a lo largo de seis décadas, Puig asevera que "las necesidades de los niños de ahora nada tienen que ver con las de hace diez o veinte años".

Una adaptación que solo es posible "reforzando la política de formación y capacitación del personal" a través de su academia, "con más de cien cursos anuales" para que sus trabajadores "adquieran herramientas que les permitan afrontar los retos y desafios" del momento actual.

UN POCO DE HISTORIA

Tal y como ha recordado, la historia de Aldeas Infantiles arranca en el año 67 en Barcelona, de manera integrada en una federación internacional que cumplirá 75 años. Un recurso basado en un "modelo familiar donde niños que no tenían familia podían vivir en un hogar".

Todo ello con una "filosofía muy sencilla", que no es otra que facilitar que los niños puedan "vincularse afectivamente con alguna persona", ya que "la experiencia demuestra que un niño siempre necesita a un adulto de referencia".