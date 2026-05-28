La matrícula en las pruebas de la PAU crece un 4,45% por ciento en la UCLM y llega a 9.976 estudiantes

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CIUDAD REAL 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) tiene ya todo preparado para recibir a los 9.976 estudiantes que se han matriculado en la fase ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) que se celebrará los días 8, 9 y 10 de junio en treinta y tres tribunales repartidos por instalaciones de la institución académica, institutos de enseñanza y centros municipales de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo.

Son 425 estudiantes más que el año pasado, lo que se traduce en un incremento del 4,45 por ciento. Por campus, en el de Albacete se han inscrito un total de 2.289 estudiantes, un 2,46% más que en 2025; en el de Ciudad Real, 2781, un 3,46% más; en Cuenca, 961, un 1,16% de incremento; y en el de Toledo, 3945, un 7,26% más, quedando aquí incluidos los datos correspondientes a la sede de Talavera de la Reina, donde se han matriculado 945 estudiantes, un 3,28 por ciento más respecto al año anterior, ha informado la UCLM en nota de prensa.

La vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad, Amaya Romero, ha dado este jueves a conocer estos datos en una rueda de prensa celebrada en el Rectorado, en la que ha hecho alusión a una de las cuestiones más comentadas en las últimas semanas: la utilización de detectores de radiofrecuencia o de campo magnético con el objetivo de identificar el posible uso de dispositivos electrónicos no autorizados.

Romero ha advertido que, a fin de garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad de todo el alumnado, la UCLM "podrá emplear" su uso. "Es una medida preventiva y disuasoria más dentro del conjunto de actuaciones destinadas a garantizar el correcto desarrollo de la prueba y reforzar las labores de vigilancia. La inmensa mayoría del estudiantado actúa con honestidad y obtiene sus resultados gracias a su esfuerzo y dedicación. Por respeto a ellos, creemos que es necesario prevenir cualquier intento de fraude", ha afirmado.

Acompañada del coordinador técnico de las Pruebas de Acceso a la Universidad, Isidro Peña; y del presidente del Tribunal Único de la PAU, Francisco Jesús García, este último, ha avanzado que los exámenes se corregirán durante los días 11 y 12 de junio, de modo que el alumnado podrá conocer sus notas a partir de las 19.00 horas del 12 de junio a través de un correo electrónico que recibirán en sus cuentas personales o consultándolo directamente en la aplicación de la PAU de la UCLM.

Para poder conocer sus notas, García ha subrayado que previamente el alumnado tendrá que haber activado su cuenta de usuario en la UCLM, en caso contrario no podrá realizar ningún trámite con la institución.

La UCLM recuerda que, tras formalizar la matrícula en la PAU, el estudiantado recibió en su correo electrónico un mensaje de la UCLM con su identificación y un código, con el que tendrá que generarse una credencial y activarla. La tarjeta oficial con las notas podrá descargarse a partir del 15 de junio. Esta incluye firma digital y por tanto no es necesario compulsarla.

Antes de descargarse la tarjeta definitiva, el alumnado que no esté conforme con la nota obtenida en alguna asignatura podrá solicitar una segunda corrección, que se hará siempre por un profesor o profesora diferente a quien haya efectuado la primera. El plazo para solicitar la revisión de exámenes es del 15 al 17 de junio hasta las 14.30 y debe hacerse exclusivamente en línea, a través de la aplicación de la PAU.

En la tarde-noche del 18 de junio se comunicará el resultado de las segundas correcciones por email y al día siguiente, 19 de junio, ya podrán descargarse las tarjetas definitivas los estudiantes que hayan reclamado.

García ha explicado que el proceso de la PAU movilizará a más de 850 de personas, de las que 664 tendrán que corregir más de 53.400 exámenes. Asimismo, ha informado que, como novedad, este año las Unidades de Gestión Académica de Campus prestarán servicio telefónico y presencial el viernes, 12 de junio, entre las 18.00 y las 22.00 horas, y el sábado 13, de 09.00 a 14.30, para solucionar cualquier problema con la visualización de las calificaciones.

La PAU, según ha apuntado el coordinador técnico, mantiene la estructura de años anteriores, con una fase obligatoria o de acceso y otra voluntaria o de admisión. Esta última tiene una validez de tres cursos académicos y permite al alumnado mejorar su nota de admisión, resultando útil para aquellos estudios universitarios en los que la demanda es superior a la oferta de plazas. Del conjunto de matriculados en la PAU, 1.066 se presentarán solo a la fase voluntaria.

La vicerrectora de Estudiantes ha aprovechado su comparecencia para recordar que es necesario acudir a las pruebas con el DNI y el resguardo de matrícula de la PAU y apelar a la tranquilidad del estudiantado que concurre, incidiendo en que el porcentaje de aprobados en convocatoria ordinaria en años anteriores supera el 90 %, concretamente en la ordinaria de 2025 fue del 96,34%.

"Nuestro deseo es que todos aprueben y que puedan continuar sus estudios en la Universidad de Castilla-La Mancha con una oferta de títulos variada, actual y muy competitiva", ha subrayado Amaya Romero, quien ha recordado que la UCLM ofertará 6.449 plazas de nuevo ingreso en grado para el curso 2026/27, un 1,7% más que en el presente; y que el plazo de preinscripción permanecerá abierto entre el 19 de junio y el 3 de julio.