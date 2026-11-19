Incendio. - GUARDIA CIVIL

CIUDAD REAL 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Seprona de la Guardia Civil de Ciudad Real ha intensificado en la investigación de los incendios forestales en la provincia de Ciudad Real, donde se produjeron 52 incendios forestales, con una superficie quemada de 3748,78 hectáreas, de los cuales dos de ellos fueron intencionados y 10 por negligencia.

Se produjeron tres grandes incendios forestales, originados por conductas negligentes y con el resultado de 2400 hectáreas calcinadas, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Las investigaciones realizadas por el Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real permitieron identificar e investigar a 15 personas como presuntos responsables de su autoría y que fueron puestas a disposición de las Autoridades Judiciales correspondientes.

Del número total de incendios, 2 fueron intencionados, 10 por negligencia, 9 accidentales, 3 de origen natural y otros 24 en los que no se pudieron determinar las causas.

Entre las principales causas detectadas se encuentran las negligencias en labores agrícolas, la quema no autorizada de restos vegetales y la utilización de maquinaria sin las debidas medidas de seguridad, en especial los días de riesgo muy alto y extremo.