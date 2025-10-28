Medio centenar de medios de comunicación de C-LM suman fuerzas para apoyar a Toledo como Capital Europea de la Cultura

Más de 40 medios de comunicación de Castilla-La Mancha se adhieren a la candidatura de Toledo para ser Capital Europea de la Cultura en 2031. - OSCAR HUERTAS

TOLEDO 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez ha presidido el acto de adhesión de más de 40 medios de comunicación de Castilla-La Mancha a la candidatura de Toledo como Capital Europea de la Cultura en el año 2031, un encuentro en el que el alcalde ha agradecido el respaldo del sector de la comunicación al que ha definido como "un pilar esencial de la democracia y del servicio público, que hacéis un posible que la ciudadanía esté informada y que la democracia se practique cada día".

Velázquez ha subrayado que este respaldo "supone un impulso muy importante" para una candidatura que "no es solo de Toledo ni de los toledanos, sino de toda Castilla-La Mancha".

"Si algo distingue a Toledo frente a otras candidaturas es esta unidad", ha asegurado el alcalde. "La imagen que damos de cohesión, de compromiso y de ilusión compartida nos legitima, este es un proyecto que nace del consenso y del convencimiento de que la cultura transforma las ciudades y mejora la vida de las personas".

Velázquez también ha aprovechado para anunciar que el próximo 12 de noviembre a las 19.00 horas se presentará la candidatura oficial en el Teatro de Rojas, un día, en el que se ofrecerá "el trabajo de más de año y medio, con la participación de más de 200 agentes culturales"; y se dará a conocer "el documento base y la imagen de la candidatura".

El alcalde ha insistido en que el camino hacia 2031 "ya ha comenzado" y que "independientemente del resultado, Toledo ya está actuando como Capital Europea de la Cultura, porque hemos asumido ese compromiso y esa visión de futuro".

En este sentido, ha reconocido que, gracias a la cultura, "conseguimos mejores ciudades y mejores sociedades, porque una ciudadanía informada es una ciudadanía culta, y por eso los medios también sois protagonistas de este proyecto".

"UNA CANDIDATURA DE TODA C-LM"

Por su parte, la delegada de la Agencia EFE en Castilla-La Mancha, Lidia Yanel, ha tomado la palabra en representación de los medios de comunicación, agradeciendo la invitación y poniendo en valor la dimensión regional del proyecto.

"Es una candidatura que, aunque nace en Toledo, pertenece a toda Castilla-La Mancha". Yanel ha destacado que "más allá de conseguir o no el título, formar parte de este proceso ya es positivo", al tiempo que ha subrayado la importancia de la colaboración y la participación como ejes del proyecto, "sumar sinergias es clave en iniciativas tan amplias como esta, la participación de tantos agentes garantiza que las acciones lleguen a toda la ciudadanía y que los beneficios sean compartidos".