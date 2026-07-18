Los medios aéreos regresan a las labores de extinción en el incendio de La Mierla, donde trabajan más de 300 efectivos

Medios aéreos trabajan en la extinción del incendio, a 17 de julio de 2026, en La Mierla, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). La evolución del incendio declarado este jueves, 16 de julio, en la población guadalajareña de La Mierla ha provocado que e - Rafael Martín - Europa Press

GUADALAJARA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cuatro medios aéreos han regresado tras la noche a las labores de extinción del incendio originado en La Mierla (Guadalajara), que está lejos de controlarse y que ya ha arrasado más de 3.500 hectáreas.

En estos momentos, según la información facilitada por el Plan Infocam, en este fuego de nivel 2 están trabajando además 54 medios terrestres, sumando en total 306 efectivos, entre ellos bomberos de la Comunidad de Madrid y personal de la Unidad Militar de Emergencias.

El fuego, por el momento, ya ha ha obligado a evacuar a unas 529 personas de 11 municipios --El Odriazal, Zarzuela de Jadraque, Arroyo de las Fraguas, Almiruete, Palancares, Semillas, Las Navas de Jadraque, La Mierla, Muriel y Umbralejo-- y son ya 3.843 las hectáreas que se han visto afectadas por las llamas.