Los medios aéreos se retiran del incendio de Robledillo de Mohernando, que sigue en nivel 1 - INFOCAM

GUADALAJARA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los medios aéreos comienzan a retirarse ya del incendio que se ha declarado en la tarde de este jueves en el término municipal de Robledillo de Mohernando (Guadalajara), que se mantiene en situación operativa de nivel 1 y ha obligado a cortar la GU-199 entre Málaga del Fresno y Malaguilla.

Según publica el Sistema de Información de Incendios Forestales, y recoge Europa Press, en la lucha contra las llamas han trabajado hasta diez medios aéreos aunque en la noche se quedarán en la zona solo los medios terrestres.

El incendio se ha declarado sobre las 16.18 horas y ha sido detectado por un vigilante fijo.