La mejora de los campos anexos al Pedro Escartín se ejecutará en dos fases

GUADALAJARA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Deportes, Armengol Engonga, ha presentado este lunes las actuaciones de mejora que se están llevando a cabo en los campos de fútbol anexos al Pedro Escartín, unas obras muy esperadas por los clubes de la ciudad, en los que el Consistorio va a invertir 500.000 euros, aprobados en el presupuesto municipal de 2025.

"Las obras han comenzado con la retirada del material deportivo y el levantamiento del césped deteriorado. Posteriormente se ajustará y compactará el terreno para proceder a la colocación del nuevo césped y del material deportivo, como porterías y banquillos", ha explicado Engonga.

Según informa el Consistorio, ya se han renovado las redes perimetrales, una actuación que se ha simultaneado con el inicio de los trabajos.

El proyecto se ejecutará en dos fases para garantizar que los clubes dispongan siempre de un campo operativo: el primero estará terminado a finales de año y, a continuación, comenzarán las obras en el segundo. El graderío existente se reubicará una vez finalicen los trabajos.