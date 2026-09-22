Una menor sufre quemaduras graves al electrocutarse tras subirse a una torreta eléctrica en Navahermosa

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TOLEDO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una niña de 12 años de edad ha sufrido quemaduras graves al electrocutarse tras subirse a una torreta eléctrica de la calle número 10 de la urbanización Río Cedena, en la localidad toledana de Navahermosa.

Desde el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el suceso tuvo lugar a las 18.46 horas de este pasado lunes, y que la menor, tras ser rescatada por bomberos desplazados desde Talavera de la Reina, fue trasladada al hospital La Paz de Madrid.

En el operativo movilizado también participaron agentes de la Guardia Civil, médico de urgencias, dos ambulancias, una UVI, helicóptero medicalizado y la Agrupación Protección Civil de Navahermosa.