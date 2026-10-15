Mercedes Gómez Mena y Marco Antonio Campo completan la lista de PSOE Guadalajara que encabezará Rafael Esteban

Collage con fotografías de Rafael Esteban y María Jesús Merino. - PSOE/EUROPA PRESS

GUADALAJARA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Guadalajara ha aclamado de forma unánime las candidaturas al Congreso y al Senado, que estarán encabezadas por Rafael Esteban al Congreso y por María Jesús Merino al Senado, como adelantó Europa Press.

Esta propuesta será elevada ahora a la dirección regional y, posteriormente, a la Comisión de Listas federal, que será, quien, en última instancia, dé luz verde a las mismas. Ambos han obtenido el cien por cien del apoyo de las 28 agrupaciones socialistas de la provincia de Guadalajara, ha informado el PSOE en nota de prensa.

La lista que se ha confeccionado para el Congreso cuenta, además, como número dos a María Mercedes Gómez Mena --anterior subdelegada de Gobierno de España en Guadalajara-- y a Marco Antonio Campo Sanchís --actual alcalde de Cifuentes y diputado provincial--.

Mientras, en la candidatura al Senado, se incluye a Miguel Óscar Aparicio --actual regidor azudense-- y a Margarita Morera Andru --regidora de La Yunta y diputada provincial--.

La organización socialista afronta estos comicios con una premisa clara, tal y como argumentan, y es "defender Guadalajara y los intereses de su ciudadanía por delante de cualquier otra cuestión".