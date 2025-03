Mesa por Talavera y Comarca piden celeridad a administraciones y agilizar burocracia para la reconstrucción del puente

TOLEDO 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Mesa por la Recuperación de Talavera y Comarcas ha demandado al Ministerio de Cultura, a la Junta y la Diputación Provincial que "designen partidas presupuestarias, agilicen la tediosa burocracia y lleven a efecto a la mayor brevedad posible la reconstrucción" del puente romano, la muralla y edificios.

"Instamos a dichas administraciones a que demuestren la voluntad política que necesitamos y pongan en marcha los mecanismos necesarios para conseguir que apoyándose en los estudios existentes, realizados por nuestros arqueólogos e historiadores de sobrada reputación y conocedores mejor que nadie nuestro patrimonio histórico-cultural se pongan en marcha. No necesitamos, ni podemos tolerar que comiencen con protocolos, estudios y retrasos", han expresado en nota de prensa.

Apelan a todos los dirigentes políticos "a unirse para lograr que nuestro patrimonio histórico-cultural no se pierda definitivamente y posteriormente lamentemos lo que ya no tenga solución, para que podamos verlo reconstruido a la mayor brevedad posible". "La conservación, rehabilitación y puesta en valor del patrimonio histórico-cultural no entiendo de colores o rivalidades políticas".

"La ciudadanía de Talavera de la Reina, está sumida en una profunda tristeza debido a consecuencia del derrumbe sufrido en una de nuestras joyas de nuestro patrimonio histórico-cultural, seña de identidad de nuestra ciudad, parte de nuestra historia, nuestro querido Puente Romano o Puente viejo", han lamentado.

"Somos conscientes de que nadie personalmente es culpable de esta catástrofe pero si queremos poner de manifiesto que el rico patrimonio de nuestra ciudad, está prácticamente abandonado, apenas tenemos inversiones de las administraciones públicas competentes en materia de patrimonio", ha asegurado esta organización.

Han mencionado la Muralla de calle Carnicerías, "con aprobación de su rehabilitación en plenos del ayuntamiento desde el siglo pasado", los edificios de Los Canónigos "derrumbándose desde hace muchos años" y ahora se le suma el Puente Romano.