La Mesa del Tercer Sector celebra el sexto aniversario de la Ley del Tercer Sector en Castilla-La Mancha

Comité Ejecutivo de la Mesa del Tercer Sector de C-LM. - TERCER SECTOR

TOLEDO 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El comité ejecutivo de la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha ha presentado este martes, coincidiendo con el sexto aniversario de la aprobación de la Ley del Tercer Sector de la región, un calendario de actividades sociales que incluyen representación, incidencia y divulgación.

El presidente de la Mesa del Tercer Sector, José Antonio Romero Manzanares ha expuesto que "este martes, 3 de febrero quedó en el calendario autonómico como una fecha muy relevante para todo el sector social de la región" y ha explicado que, hace ahora seis años se aprobaba una Ley que venía a dar respuesta a las necesidades de todo el sector social de la región, según ha trasladado la Mesa por nota de prensa.

Romero ha afirmado, "durante estos años, poco a poco, las entidades que trabajan con las personas con distintas vulnerabilidades y lo hacen desde la prestación de apoyos desde un modelo sin ánimo de lucro han estado estableciendo marcos de cooperación y diálogo, por lo que hoy podemos decir que de la fase de idea ha pasado a materializarse en un sector con pleno reconocimiento".

Es por ello que, para el comité ejecutivo ha destacado el valor de la actividad que desempeñan las entidades que componen las redes que forman la Mesa en un "sector de acción social que está en el territorio, que genera actividad, que crea puestos de trabajo, que ofrece apoyos a veces en colaboración con la administración y otras con sus propios fondos y recursos, pero siempre desde una perspectiva social alejada del lucro", ha reconocido el presidente. Por ello ha recordado que las entidades de acción social son una forma de actividad económica que impacta positivamente en la sociedad creando valor.

Por ello, el presidente ha reconocido que "mucho se ha avanzado en aspectos administrativos, diálogo civil, interlocución y representatividad; pero aún quedan algunas cosas pendientes de desarrollo". Y ha enunciado la necesidad de avanzar en la Estrategia de Promoción del Tercer Sector y el Inventario de Entidades del Tercer Sector de Castilla-La Mancha.

"Sin esta Ley que también ayudó al sector a definir sus marcos de trabajo, actuación y actividad, hoy no habríamos crecido hasta donde hemos crecido", ha explicado el presidente. Y ha recordado que es ahora Castilla-La Mancha quien comparte con otras comunidades autónomas la importancia de tener una Ley para el sector. Ejemplo de ello ha sido lo ocurrido en el pasado año, donde desde Castilla-La Mancha hemos participado con la Mesa del Tercer Sector de Asturias compartiendo nuestra experiencia y con Andalucía, que veía aprobada su propia ley a finales de este año.

Aunque Romero ha recordado que queda aún pendiente el desarrollo normativo de la Estrategia de Promoción del Tercer Sector de Castilla-La Mancha y el Inventario de Entidades del Tercer Sector de la región. "Es justo apuntar que somos optimistas y si bien el Inventario acumula retrasos para poder hacerlo compatible con el de ámbito nacional, previsto para finales de 2026, esperamos que el trabajo sobre la estrategia se empiece a materializar muy pronto", ha concluido, no sin antes recordar que, 2026 es un año importante para la actividad de la Mesa del Tercer Sector ya que se cumplen a su vez 10 años desde que se constituyese.