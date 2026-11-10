Este miércoles se abre el plazo de solicitud de ayudas a las Asociaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas de C-LM

Asociaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas de C-LM podrán solicitar desde este miércoles ayudas. - JCCM

TOLEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica este martes la resolución de la Dirección General de Ordenación Agropecuaria por la que se convocan las ayudas para 2026 dirigidas a las Asociaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas (ADSG) en Castilla-La Mancha que estarán dotadas con un presupuesto de 2 millones de euros. El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles, a contar desde este miércoles,.

Según informa el Gobierno regional, estas ayudas, que se convocan anualmente, tienen como finalidad apoyar las actuaciones sanitarias que desarrollan las ADSG, financiando tanto la ejecución de los programas sanitarios mínimos obligatorios y programas voluntarios, como los programas nacionales de erradicación de enfermedades animales.

Entre otros conceptos subvencionables, estas ayudas permiten la vacunación de la lengua azul, concretamente el 100% del importe de adquisición de la vacuna y 0,20 euros por cada dosis aplicada.

Podrán beneficiarse de estas ayudas las Asociaciones de Defensa Sanitaria Ganadera reconocidas oficialmente en la región, que cumplan los requisitos contemplados en la norma reguladora.