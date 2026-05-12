Este miércoles juzgan en Cuenca a un varón acusado de agresión sexual con delito carnal

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CUENCA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Sala Primera de la Audiencia de Cuenca acoge este miércoles, 13 de mayo, el juicio contra un varón acusado de agresión sexual con delito carnal y otro de lesiones, para el que piden siete años de prisión.

El escrito de acusación de Fiscalía, que recoge Europa Press, señala que la sobre las 20.00 horas del 9 de julio de 2022, el procesado --A.C.T.-- se encontraba en la puerta de la discoteca en compañía de un amigo, cuando se encontró con B.

Tras mantener el procesado una conversación con esta, ambos se apartaron del grupo y comenzaron a besarse. Posteriormente, se dirigieron al vehículo del amigo, y, una vez dentro del mismo, continuaron besándose.

En un momento dado, el procesado, actuando con conocimiento y voluntad de agredir la libertad sexual de B., la cogió del cuello y le mordió fuertemente en el labio, agarrándole, posteriormente, con fuerza del pelo y llevándole la cabeza a sus genitales, obligándole a realizarle una felación, a pesar de la negativa de la víctima, la cual le pedía que parase e intentaba apartar la cabeza, no consiguiéndolo, debido a la presión que sobre esta ejercía el procesado.

Como consecuencia de estos hechos, B. sufrió lesiones consistentes en hematoma de cerca de 1x1 centímetros en el labio inferior y equimosis de 0,5x0,5 centímetros aproximadamente en número de 7 de aspecto redondeado y coloración violácea en la región lateral derecha del cuello. Estas lesiones requirieron para su sanación de una primera asistencia facultativo y precisaron para su curación de 8 días de perjuicio básico y 2 días de perjuicio moderado.

La Fiscalía considera que los hechos narrados son constitutivos de un delito de agresión sexual con acceso carnal y de un delito leve de lesiones. Por el primero de los delitos solicita una pena de siete años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

También solicita la medida de siete años de libertad vigilada a ejecutar con posterioridad al cumplimiento de la pena de prisión, y la inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por un tiempo de cuatro años.

Asimismo, establece la prohibición de aproximarse a B., a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro que frecuente a una distancia inferior a 500 metros y la prohibición de comunicarse con la misma por un tiempo superior en 6 años a la pena de prisión impuesta, por cualquier medio.

Por el delito de lesiones, el procesado se enfrenta a tres meses de multa, con cuota diaria de 10 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

De igual modo, el acusado indemnizará a B. en la cantidad de 600 euros por las lesiones sufridas y en la cantidad de 6.000 euros por el daño moral ocasionado. También al pago de las costas judiciales.