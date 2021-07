Este miércoles se publica la convocatoria del Plan MOVES III para incentivar la adquisición de vehículos eléctricos

TOLEDO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha anunciado que este miércoles, 14 de julio, se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la Resolución de la Dirección General de Transición Energética por la que se abre la convocatoria del programa de incentivos a la movilidad eléctrica (MOVES III), con un montante de 17,2 millones de euros.

Una convocatoria de ayudas, como ha dicho, que "permitirá y contribuirá a la necesaria transformación del modelo industrial de nuestra región, en la línea que marca el Gobierno de España, alineados con los objetivos ambientales y de reactivación económica", pues este programa MOVES III es sólo la primera de las líneas de intervención previstas en materia de movilidad limpia en el marco del Plan de Recuperación, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Como ha explicado Escudero en la rueda de prensa para explicar los acuerdos del Consejo de Gobierno, este programa de incentivos dirigido a particulares, empresas y sector público tiene dos líneas: en primer lugar, la destinada a la adquisición de vehículos eléctricos y, en segundo lugar, la implantación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos.

Ambas líneas se convocan para las anualidades 2021, 2022 y 2023. Por ello, ha dicho, "a partir de este jueves día 15, tras publicarse mañana la convocatoria en el DOCM, y hasta el 31 de diciembre del año 2023, todos los interesados podrán presentar su solicitud que se va a poder realizar a través de la intermediación del concesionario donde se efectúe la compra". Y ha enfatizado que, una vez abierto el plazo de convocatoria, la línea destinada a particulares para adquirir vehículos eficientes, se hace efectiva desde el 10 de abril de 2021, por lo que ha animado a quien "haya apostado ya por la movilidad sostenible, a presentar su solicitud de ayuda".

Escudero ha subrayado que, con la convocatoria actual, a través de la Dirección General de Transición Energética, se pone de forma simultánea a disposición de la ciudadanía tanto el Plan MOVES II como el III, que suponen más de 21,5 millones de euros destinados a acciones de movilidad sostenible y eficiente.

En este sentido, ha señalado que el transporte supone el 39,2 por ciento de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en Castilla-La Mancha, por lo que ha destacado que "desde el Gobierno regional vamos a hacer el esfuerzo para que la ciudadanía se sume al compromiso que tenemos como nación con los acuerdos de la UE y Naciones Unidas de reducción de los GEI y de alcanzar la neutralidad climática en 2050".

MEJORAS Y NOVEDADES EN LOS GASTOS SUBVENCIONABLES

El responsable de Desarrollo Sostenible ha explicado que en el nuevo Plan MOVES III se refuerzan las ayudas directas para particulares y autónomos. "El objetivo es acelerar la renovación de la flota y la sustitución de vehículos antiguos y contaminantes", como ha manifestado, y ha puesto de ejemplo las distintas cuantías si se achatarra o no un vehículo antiguo. Así con un máximo de hasta 7.000 euros la adquisición de un vehículo eléctrico con achatarramiento y en caso de que no se haga, podrá alcanzar los 4.500 euros; con hasta 1.300 euros la compra de una motocicleta eléctrica si el usuario achatarra o 1.100 si no lo hace.

Asimismo, la compra de furgonetas eléctricas se subvencionará con hasta 9.000 euros en caso de que el usuario achatarre su viejo vehículo y con hasta 7.000 en caso de que no lo haga. También incluye mayores cuantías a los autónomos (taxis y VTC) que compren un vehículo eléctrico que utilicen para trabajar.

También con esta convocatoria se mejoran las ayudas para infraestructura de recarga para particulares, comunidades de propietarios y pequeñas y medianas empresas, así como para infraestructuras de recarga rápida y ultrarrápida.

Y, en línea con los objetivos planteados ante el reto demográfico, proporciona ayudas de un 10 por ciento adicional a actuaciones en municipios de menos de 5.000 habitantes tanto para la instalación de infraestructuras de recarga en estos territorios, como para la compra de vehículos por parte de personas que estén empadronadas en ellos. También dota con un 10 por ciento extra la ayuda que reciben las personas con movilidad reducida.

RED DE CALIDAD DEL AIRE REGIONAL

Por otro lado, el consejero se ha referido al acuerdo del Consejo de Gobierno que ha autorizado un gasto superior a 1,5 millones de euros para la renovación del contrato de mantenimiento de instalaciones y equipos, la toma de muestras manuales, suministro, sustitución y traslado de estaciones para la Red de Calidad del Aire de Castilla-La Mancha, por un plazo de 24 meses.

En este sentido, mediante este contrato se realizarán trabajos de revisión y puesta a punto de la Red, con los que se pretende adaptar a la normativa vigente y a las normas técnicas de aplicación las 12 estaciones fijas de control existentes, así como de las dos estaciones móviles.

Se procederá a sustituir cuatro cabinas de aquellas estaciones que por su deterioro requieren de ello por cabinas para intemperie nuevas: en la anualidad 2021, Toledo y Barriada 630 (Puertollano); y en la anualidad 2022, Guadalajara y Campo de Fútbol (Puertollano). También, se sustituirán y reubicarán las cuatro cabinas para intemperie de Calle Ancha e Instituto (Puertollano), Albacete y Azuqueca de Henares durante la anualidad de 2021.

Asimismo, se trasladará la estación existente en Talavera de la Reina a una nueva ubicación, dentro del municipio y en cumplimiento de la normativa de aplicación; se ubicará una nueva estación (no existente actualmente) con todos los analizadores y sensores que vaya a contener; y se procederá al suministro y puesta en funcionamiento de analizadores de nueva adquisición.

De igual forma el contrato recoge el mantenimiento, verificación y calibración de los equipos de la Red actual en las doce estaciones fijas y dos unidades móviles, así como cualquier equipamiento nuevo adquirido para la Red durante la vigencia del contrato, la toma de muestras manuales, la realización de campañas de medición con unidades móviles, el mantenimiento informático de la Red y trabajos de resolución de incidencias y avisos.