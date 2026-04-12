Miguel Esteban abre hasta el 16 de abril la inscripción para los talleres femeninos 'Trajiner@s raíz rural'

Cartel de los talleres 'Trajineras Raíz Rural'. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Miguel Esteban va a poner en marcha una nueva iniciativa dirigida a fomentar la participación, el empoderamiento y la creación de redes entre mujeres del entorno rural. Se trata del programa 'Trajiner@s raíz rural', que ofrecerá talleres gratuitos diseñados como espacios de encuentro, aprendizaje y creación colectiva.

La iniciativa dará comienzo con una sesión informativa el próximo 20 de abril, en la que se explicará el desarrollo de los talleres y se resolverán todas las dudas de las personas interesadas. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 16 de abril, pudiendo realizarse tanto por teléfono como por correo electrónico.

Estos talleres tienen como objetivo principal generar comunidad, compartir experiencias y promover ideas que contribuyan a mejorar el entorno social y rural, apostando por el talento y la colaboración entre mujeres, señala el Ayuntamiento en nota de prensa.

Las personas interesadas pueden obtener más información o formalizar su inscripción a través de los teléfonos 689 946 832 y 650 341 172, o mediante el correo electrónico trajinerasraizrural@nexoempleo.es.

El proyecto está impulsado por la Fundación Nexo Empleo, en colaboración con la Fundación 'la Caixa', en el marco de la I Convocatoria de Acción Social en el Ámbito Rural.

Desde la organización han destacado que esta propuesta busca "crear nexo entre pueblos y fortalecer el tejido social", generando espacios donde compartir, aprender y construir comunidad de forma conjunta.