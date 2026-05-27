Miguelturra acogerá el Día de la Provincia con La La Love You, varias entidades premiadas, catas y un festejo taurino

Presentación de los actos del Día de la Provincia de Ciudad Real. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Miguelturra se convertirá del 22 al 27 de junio en el gran punto de encuentro de Ciudad Real con motivo de la celebración del Día de la Provincia, una cita impulsada por la Diputación que este año llega a su tercera edición con una programación que combinará cultura, gastronomía, reconocimientos institucionales, música y un festejo taurino con toreros ciudadrealeños.

La portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación, Rocío Zarco, ha presentado este miércoles la programación junto al presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Valverde, y el alcalde de Miguelturra, Luis Ramón Mohino, en un acto en el que se ha reivindicado el papel de Ciudad Real como una provincia de contrastes, con peso agroalimentario, patrimonio histórico y natural y una identidad construida especialmente desde el valor de su gente.

Zarco ha subrayado que la provincia es "el corazón agroalimentario" del país y una tierra con un patrimonio "incalculable", desde sus raíces cervantinas hasta sus parques naturales. Por encima de todo, ha destacado que la mayor riqueza de Ciudad Real reside en el talento de quienes trabajan cada día por el futuro de la provincia.

La programación comenzará el lunes 22 de junio con una conferencia sobre la historia de Ciudad Real a cargo del Instituto de Estudios Manchegos.

El martes 23 se celebrará una cata de vinos para poner en valor las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas de la provincia. El miércoles 24 será el turno de una cata de queso y el jueves 25 se celebrará una cata de aceite.

Todas estas actividades tendrán carácter benéfico y estarán vinculadas a asociaciones de la provincia.

El grueso de la celebración llegará el viernes 26 y el sábado 27 de junio. El viernes, a las 21.00 horas, tendrá lugar el acto institucional, en el que se entregarán los Quijotes de la Provincia y las Medallas de Oro. Esa misma noche, a las 00.00 horas, el municipio acogerá el concierto gratuito de La La Love You.

La programación se cerrará el sábado 27 de junio con una corrida de toros en la plaza de toros de Miguelturra, que la Diputación ha presentado como un cartel "histórico" por reunir, por primera vez, a los seis matadores de toros en activo de la provincia de Ciudad Real.

En concreto, harán el paseíllo Víctor Puerto, Aníbal Ruiz, Luis Miguel Vázquez, Fernando Tendero, Antonio Linares y Carlos Aranda, con reses de la ganadería de Alcurrucén.

MIGUELTURRA, PUNTO DE ENCUENTRO PROVINCIAL

El alcalde de Miguelturra, Luis Ramón Mohino, ha afirmado que el municipio tiene el "inmenso honor" de acoger la celebración del Día de la Provincia y ha asegurado que la localidad se convertirá durante esos días en un espacio de convivencia y participación.

Mohino ha remarcado que Miguelturra siempre ha sido un municipio ligado a la convivencia y ha mostrado su deseo de que la localidad se llene durante la celebración, tanto con vecinos como con visitantes llegados de otros puntos de la provincia. El objetivo, ha señalado, es que los ciudadrealeños se encuentren en Miguelturra para disfrutar de una programación amplia y abierta.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, ha defendido el Día de la Provincia como algo más que una celebración institucional. A su juicio, se trata de una oportunidad para hacer visible el sentimiento de pertenencia y el orgullo por una tierra que, según ha apuntado, ha sido durante muchos años "olvidada" y "desconocida", pero que trabaja para ser cada vez más reconocida.

Valverde ha señalado que Ciudad Real es una provincia diversa, con paisajes, actividades económicas y realidades muy distintas, pero unida por una misma capacidad de avanzar pese a las dificultades.

En este contexto, ha considerado que Miguelturra representa el paradigma del crecimiento de la provincia y ha agradecido al alcalde su disposición para acoger esta edición.

RECONOCIMIENTOS PROVINCIALES

En el apartado de reconocimientos, que serán entregados el día 26 durante el acto institucional, el Quijote al Mérito Socioeducativo será para la Facultad de Educación de Ciudad Real de la UCLM, por más de dos décadas de trabajo en un proyecto solidario con el pueblo saharaui, desarrollado con apoyo de la Diputación.

El Quijote al Mérito Sociocultural recaerá en Atica Castilla-La Mancha, por sus 25 años de trayectoria en defensa del sector cinegético, de los cotos y de una actividad que la Diputación considera vertebradora desde el punto de vista social y económico.

El Quijote al Mérito Socioasistencial será para el Centro Siloé de Cáritas, por su labor con personas afectadas por la toxicomanía y por ofrecer segundas oportunidades a quienes necesitan acompañamiento y apoyo para reconstruir su vida.

En el ámbito deportivo, el reconocimiento será para el Club Balonmano Pozuelo femenino, tras alcanzar la Liga Iberdrola, la máxima categoría del balonmano femenino español.

El Quijote al Mérito Municipal se concederá al Ayuntamiento de Ciudad Real, por su posición como entidad municipal más transparente de Castilla-La Mancha según el Tribunal de Cuentas y por figurar como el municipio más transparente de España con un alto grado de cumplimiento según Dyntra.

El Quijote al Mérito Socioeconómico será para la Cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso, considerada la mayor bodega de Europa, con más de 3.000 socios y hasta 300 millones de kilos de uva, ligada a un sector fundamental para la economía provincial como el vitivinícola.

Además, la Diputación entregará tres Medallas de Oro de la Provincia. Una será para la Diócesis de Ciudad Real, con motivo de sus 150 años de existencia. Otra recaerá en el SCIS, por sus 40 años de funcionamiento y por el papel de los bomberos en la seguridad de la población.

La tercera será para Futucam, entidad dedicada a la tutela de personas con discapacidad, con presencia en todas las capitales de Castilla-La Mancha, delegación en Tomelloso y 30 años de trabajo.