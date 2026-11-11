Miles de personas reclaman viviendas dignas y asequibles en las manifestaciones de C-LM que cierran la jornada

Manifestación de la jornada de huelga general en Toledo. - SINDICATOS

TOLEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han participado este miércoles bajo la lluvia en las manifestaciones convocadas por UGT y CCOO en las cinco provincias de Castilla-La Mancha, en el marco de la huelga general que, según los sindicatos, ha arrojado un seguimiento del 60% en la Comunidad Autónoma.

En un comunicado conjunto, los sindicatos han señalado que las manifestaciones se han secundado de manera multitudinaria y junto a colectivos sociales y plataformas de inquilinos para "exigir que se garantice el derecho a una vivienda digna y a unos salarios que permitan hacer frente al incremento cada vez mayor de los precios".

La cita ha vuelto a demandar la puesta en marcha de medidas y políticas que garanticen que las personas trabajadoras pueden acceder a una vivienda digna y que el coste de ésta deje de ser uno de los principales factores de desigualdad y empobrecimiento de la clase trabajadora.

En Toledo, donde se han dado cita alrededor de 4.000 personas, la secretaria general de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de Castilla-La Mancha, Lola Alcónez, ha señalado que "esta manifestación es un clamor de UGT, CCOO y las asociaciones y plataformas que aquí nos encontramos".

Ha interpelado a las administraciones, a los partidos políticos y al conjunto de la sociedad por la necesidad de que el acceso a la vivienda sea una realidad y para que los salarios puedan sostener la vida de las personas.

"No puede ser que la clase trabajadora participe y colabore en generar los grandes beneficios de las empresas y que, paralelamente, haya un reparto tan injusto de esa riqueza. Los trabajadores y trabajadoras tienen que tener sueldos dignos, pero no sueldos dignos que salven por poco el Salario Mínimo Interprofesional; estamos hablando de salarios que les permitan vivir dignamente. Esto es lo que la calle está reclamando hoy".

La secretaria general de UGT Castilla-La Mancha ha considerado urgente también que la patronal se siente a negociar los convenios colectivos y que deje de paralizar esta negociación, "ya que lo que está haciendo es paralizar la posibilidad de que las personas trabajadoras podamos tener un proyecto de vida".

"MENSAJE CLARO"

Por su parte, el secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega, ha calificado de "histórica" esta jornada de movilización y reivindicación que ha culminado con la participación de toda la ciudadanía llamada por las entidades sociales y de inquilinos adheridas a la huelga.

Ortega ha agradecido la implicación de todas ellas para converger en una alianza con la que se lanza un mensaje claro a la clase política de España y de Castilla-La Mancha, a los que están y a los que estarán después de las elecciones: "La vivienda es el principal problema socioeconómico de la clase trabajadora, especialmente de las personas jóvenes, y lo que hoy ha dicho la calle a través de la huelga general y estas manifestaciones es que desde la política hay que tomar medidas para resolverlo".

Igualmente, ha pedido a la Junta de Comunidades, "que también tiene una importante responsabilidad porque ostenta las competencias", que articule los medios para que haya vivienda pública en la región y que ponga en marcha mecanismos de acceso a precios que la gente pueda pagar.

"Hoy ha habido una alianza entre las personas jóvenes y las mayores que buscan puntos de conexión porque una sociedad que no cuida a su gente no es una sociedad responsable". Finalmente, ha planteado salarios dignos para todos y para todas y ha recordado que la vivienda debe ser asequible porque es un derecho y no un privilegio.