Ministerio, Junta y Ayuntamiento rematan la propuesta común sobre la parada en Toledo del AVE Madrid-Lisboa

TOLEDO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Toledo, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Gobierno de Castilla-La Mancha están terminando de perfilar el documento común ligado al acuerdo entre las tres administraciones para la propuesta de la parada del AVE Madrid-Lisboa a su paso por Toledo, aspecto que abordarán próximamente en una reunión.

Así lo ha avanzado, a preguntas de los medios en rueda de prensa, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, precisando que el acuerdo pasa por la propuesta inicial que llevaron a término el Ayuntamiento y la Junta, que consistía en mantener la estación de tren del barrio Santa Bárbara --que se destina al trayecto Avant Madrid-Toledo-- y que ésta conectara con un andén pasante situado en un terreno municipal frente al centro comercial Luz del Tajo.

"Entre todos hemos sido capaces de resolver una situación que nos había llevado a tener varios desencuentros y por lo tanto podremos tener próximamente, un encuentro entre las tres partes en el que podamos poner de manifiesto ese acuerdo al que hemos llegado", ha remarcado Hernando.

El acuerdo, ha insistido, "pasa por darle viabilidad a la propuesta conjunta que hacía el Ayuntamiento y la Junta sobre el trazado a su paso por Toledo".

Hernando lo ha calificado de "buena noticia" y de "cómo la política sí puede ser un lugar de encuentro, a pesar de las diferencias que se hayan podido tener sobre criterios anteriormente, y además con instituciones gobernadas por partidos de distinto color y signo político".

"Entre todo el ruido y entre todas las trincheras que vemos en tantos y tantos temas, en este, en concreto, hemos conseguido un buen acuerdo para la ciudad", ha destacado.