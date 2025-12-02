Ministra de Igualdad afirma que la auditoría interna sobre los fallos en pulseras antimaltrato estará lista en enero

La ministra de Igualdad, Ana Redondo. - JCCM

TOLEDO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha apuntado que la investigación interna sobre los fallos de las pulseras antimaltrato puede estar finalizada "en enero" y ha pedido que "no haya duda" de que el Ministerio tomará "las medidas oportunas" si se detectan incumplimientos de contrato por parte de Vodafone y Securitas España, las empresas encargadas de la gestión telemática y tecnológica de este servicio.

Así se ha manifestado Redondo este martes a preguntas de los medios durante su visita al centro de atención integral a mujeres víctimas de la violencia sexual de Toledo, en la que ha especificado que, en cambio, no conoce aún el plazo de la auditoría externa encargada por este mismo asunto.

La ministra ha recordado que hay "dos investigaciones en marcha", la del propio Ministerio y esta auditoría externa que "se acaba de adjudicar".

"Evidentemente, si de estas investigaciones se deduce un incumplimiento de contrato, actuaremos en contra de las empresas, Vodafone en UTE con Securitas España, que son las encargadas de la gestión telemática y de la gestión tecnológica del servicio Cometa".

En todo caso, ha defendido que "lógicamente" se tienen que terminar primero esas investigaciones "para deducir de ahí que, efectivamente, hay un incumplimiento del contrato".