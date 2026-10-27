El ministro de Hacienda inaugura este jueves el Congreso de Inspectores de Hacienda en Toledo

El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. - Alberto Ortega - Europa Press

TOLEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Toledo acoge los días 29 y 30 de octubre el XXXVI Congreso de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), en el Palacio de Congresos de la ciudad.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, inaugurará este encuentro que, bajo el lema 'Impuestos: ¿a dónde van nuestros recursos? El valor de lo público y el cumplimiento tributario', abordará el futuro del sistema fiscal, la confianza ciudadana en las instituciones y el papel de la información en el ámbito tributario, según ha informado la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), por nota de prensa.

Las jornadas profesionales, organizadas en colaboración con el Instituto de Estudios Fiscales, combinarán mesas redondas y una entrevista con representantes de las instituciones, el ámbito académico, la abogacía, el periodismo y la sociedad civil.

INAUGURACIÓN CON EL MINISTRO DE HACIENDA

El ministro de Hacienda, Arcadi España García, presidirá la inauguración institucional del Congreso el jueves 29 a las 10.00 horas, junto a la presidenta de la Asociación IHE, Ana de la Herrán Piñar, y el teniente de alcaldía y concejal de Hacienda y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde Saugar.

A continuación, la apertura de las jornadas correrá a cargo de Ana de la Herrán Piñar; la directora general de Tributos de Castilla-La Mancha, Susana Pastor Pons; la delegada especial de la AEAT en Castilla-La Mancha, Inmaculada Suárez Abad; la presidenta de Febrafite, María Aparecida Meloni, y el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón Catalán.

La clausura del Congreso, el viernes 30 de octubre a las 13.15 horas, correrá a cargo de la presidenta de IHE, Ana de la Herrán, y del director general de la Agencia Tributaria, Antonio Ansón Latorre.