El ministro de Seguridad Social avanza que el mes de enero cerrará con unos 70.000 trabajadores más

TOLEDO, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que ha destacado el buen funcionamiento del mercado de trabajo y de creación de empleo, ha avanzado que este mes de enero finalizará con unos 70.000 trabajadores más.

Así lo ha indicado Escrivá durante su intervención en el encuentro organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección y Eurocaja Rural que se celebra este lunes en Toledo, donde ha adelantado los datos del paro que se conocerán "pasado mañana".

En este marco, ha puesto en valor la "dinámica muy potente" del mercado de trabajo, que según ha indicado ha ganado 400.000 empleos con respecto a febrero de 2020.

De igual modo, el titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha referido a la estadística en Castilla-La Mancha y la "recuperación intensísima" que ha experimentado, pues ha recordado que en la crisis del 2008 la región, que sumaba unos 730.000 trabajadores, perdió casi 200.000.

Aunque hacia 2013-2014 no se inició la recuperación, durante una década no ha sido capaz de alcanzar esos niveles de 2008, pues le faltaban 56.000 trabajos para llegar a esos niveles. "Pero en esta crisis la recuperación ha sido intensísima. Si antes de la pandemia tenía 670.000 ahora tiene 707.000. No solo ha recuperado el nivel de empleo sino que lo ha creado de forma intensa", ha destacado.

Dicho esto, Escrivá ha puesto el foco en que esos nuevos empleos se están generando en nuevos sectores con más valor añadido, pues crecen mucho en áreas de consultoría o nuevas tecnologías de la información.

"Eso implica que tenemos mejor calidad del empleo indefinido, que se ha reducido el temporal, que el empleo de jóvenes y mujeres es más alto y, en definitiva, que es un empleo mejor", ha celebrado.