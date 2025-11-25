El ministro Torres celebra que el Supremo avale el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. - Eusebio García del Castillo - Europa Press

MANZANARES (CIUDAD REAL), 25 (EUROPA PRESS)

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha celebrado que el Tribunal Supremo avale el segundo nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática y Derechos Humanos después de que el Alto Tribunal haya rechazado el recurso presentado por la Asociación de Fiscales (AF).

Así lo ha indicado Torres, a preguntas de los periodistas, durante el acto de reconocimiento y entrega de los restos de 21 represaliados del franquismo a sus familiares en Manzanares (Ciudad Real).

"Es una buena noticia en el sentido de que esa figura, esa Fiscalía, es clave para defender todo lo que es el orden establecido y perseguir delitos de odio, así como cuestiones que ponen en solfa los derechos humanos", ha argumentado.

El ministro ha subrayado su "respeto absoluto con las decisiones que se toman en los órganos jurisdiccionales" y ha puesto en valor que la Fiscalía de Memoria Democrática recaiga en "una magnífica profesional, una persona implicada y que ha sido capaz también de llevar adelante iniciativa frente a aquellos que rajan fotos de mujeres que perdieron la vida en parlamentos como el de las Islas Baleares"

Torres ha aprovechado su intervención para pedir que se valore el sistema democrático actual, antes de insistir en que la dictadura supuso un retroceso histórico.

"Nosotros teníamos democracia. Indudablemente nada es perfecto, pero un golpe de estado ilegal e ilegítimo nos arrancó la democracia, los derechos de entonces, nos arrancó una enseñanza mixta, los derechos de las mujeres y la posibilidad de casarse y de divorciarte", ha enumerado.

En esta línea, ha recordado que "todo eso fue arrancado con una dictadura que llevó a nuestro país a una involución absoluta y al no avance frente a otros países de la Europa que salían de la Segunda Guerra Mundial" y ha defendido que se trata de "una historia que no podemos cambiar".