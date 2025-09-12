Minuto de silencio de CCOO contra la siniestralidad laboral en Guadalajara: "No más muertes en el trabajo"

GUADALAJARA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras de Guadalajara ha realizado este viernes un minuto de silencio en protesta por la siniestralidad laboral. Según el sindicato, dos trabajadores han fallecido esta semana en la provincia, uno el miércoles en un accidente laboral en la empresa Eiffage, --en el que otro trabajador resultó herido de gravedad--, y otro ayer en el IES Castilla de Guadalajara.

El sindicato se ha puesto a disposición de las familias y personas allegadas a las personas trabajadoras fallecidas, a quienes traslada sus condolencias.

"Una vez más tenemos que lamentar la muerte de trabajadores en accidentes laborales en una provincia donde las cifras son especialmente sangrantes", denuncia el secretario general de CCOO de Guadalajara, Javier Morales, quien recuerda que Guadalajara es la provincia que registra peores datos de todo el país en siniestralidad laboral.

En CCOO, según ha informado en nota de prensa, están intentando esclarecer cómo se han producido estos accidentes y lo denunciaran del mismo modo que hacen con todos los de carácter mortal que ocurren.

Por último, el sindicato ha hecho hincapié en la importancia de la prevención de riesgos laborales para evitar desenlaces tan trágicos como los ocurridos esta semana en la provincia, y reafirma su compromiso con la seguridad y la salud de los trabajadores y trabajadoras.

"Un compromiso que requiere de la implicación de todas las partes implicadas para conseguir centros de trabajo seguros y saludables y evitar que más personas trabajadoras pierdan la vida, se accidenten y enfermen en los centros de trabajo", concluye.