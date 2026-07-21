Minuto de silencio y tres días de luto en Alameda de la Sagra por la muerte de una de sus vecinas

Fachada del Ayuntamiento de Alameda de la Sagra - AYUNTAMIENTO DE ALAMEDA DE LA SAGRA

TOLEDO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Alameda de la Sagra (Toledo) guardará un minuto de silencio --probablemente este miércoles-- y decretará tres días de luto tras la muerte de una de sus vecinas, una mujer de 45 años, por arma blanca, en una vivienda de la localidad, hechos por los que se ha detenido a un hombre, de 48 años, como presunto agresor.

En declaraciones a Europa Press, el alcalde de la localidad, Rafael Martín Arcicóllar, ha asegurado que no puede contar "mucho" de lo sucedido esta madrugada en el pueblo porque en estos momentos la Guardia Civil está en el lugar de los hechos investigando.

No obstante, ha indicado que la vivienda en la que ha sucedido todo forma parte de un edificio que --con la crisis de 2008-- quedó cerrado y hace unos pocos meses una empresa del pueblo lo rehabilitó y puso las viviendas en alquiler.

El regidor sí ha confirmado que la Corporación decretará tres días de luto y guardará un minuto de silencio, algo que se llevará a cabo probablemente "mañana" porque "hoy tampoco sabemos a qué hora va a irse la Guardia Civil de hacer sus investigaciones".

"Normalmente los minutos de silencio o los actos de repulsa los hacemos en la Plaza del Ayuntamiento y evidentemente ahora está acordonada", ha dicho.

Asimismo, ha declarado desconocer la identidad de los implicados porque "es un edificio que se acaba de abrir" y allí vive gente que no es de Alameda "de toda la vida" ni lleva tiempo viviendo en la localidad.

Por último, el alcalde ha afirmado que "parece ser" que la mujer fallecida y su pareja tienen "cuatro hijos", tres de los cuales vivían con ellos, y una hija vivía fuera de la localidad.