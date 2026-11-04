El Miteco propone a C-LM atender una demanda adicional de 4,1 gigawatios, la mayoría para la industria y el hidrógeno

Reunión entre el Miteco y la consejera de Desarrollo Sostenible de C-LM, Mercedes Gómez. - MITECO

TOLEDO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, se ha reunido este miércoles en la Secretaría de Estado de Energía con Mercedes Gómez, consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, para analizar las modificaciones experimentadas por la Propuesta de planificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), tras analizar las 2.566 alegaciones recibidas durante la fase de audiencia.

La reunión con el Gobierno castellanomanchego forma parte de una ronda de contactos con las comunidades autónomas, que se está produciendo de acuerdo con el orden protocolario, para exponerles los cambios introducidos en la nueva Propuesta, en el marco de su tramitación, según ha informado el Miteco en nota de prensa.

En el caso de Castilla-La Mancha, la nueva Propuesta del Miteco contempla la construcción de 15 nuevos parques de subestaciones y actuaciones en la mayoría de los existentes, así como la construcción de 191 kilómetros de líneas, a los que se añade la repotenciación de otros 1.553 kilómetros de tendidos para incrementar su capacidad. Tras la audiencia se han incorporado un parque de subestación y 13 posiciones adicionales a las previstas en la primera propuesta.

Reciben la consideración de preferentes para el Miteco y tendrán prioridad en el marco de la planificación varias actuaciones destinadas a vertebrar la red de transporte: el anillo de Madrid, el eje Sur-Levante-Aragón, el corredor Castilla-La Mancha-Centro, el eje Castilla-La Mancha-Extremadura-Madrid y el corredor Andalucía-Castilla-La Mancha.

En conjunto, el Miteco plantea que las redes atiendan una demanda adicional de 4,1 gigawatios desde la red de transporte, a la que se añadirá la capacidad de acceso que aflore en las redes de distribución. La mayoría corresponde a desarrollos para la industria y la producción de hidrógeno, pero también hay un peso importante de la construcción de nuevas viviendas y el ferrocarril.

La propuesta también prevé aumentar la capacidad de acceso destinada a la generación renovable, con 8,4 gigawatios para eólica y fotovoltaica, y la capacidad de acceso para el almacenamiento, con 1,5 gigawatios, entre los que se incluyen nuevas centrales hidroeléctricas reversibles.

INCLUYE ALEGACIONES DE C-LM

Por su parte, Mercedes Gómez ha indicado que dicho borrador incluye de las alegaciones presentadas y que se suman a las ya concedidas, 4,1 gigawatios de los 6 gigawatios, un 60 por ciento de la potencia eléctrica solicitada para que "puedan ser utilizados en los diferentes desarrollos que lo requieran en Castilla-La Mancha", según ha informado la Junta en nota de prensa.

Gómez ha continuado detallando que de los tres proyectos estratégicos de alta demanda energética que se habían solicitado que se añadieran a los ya concedidos "se cubren dos de ellos, que son importantes para el desarrollo industrial de nuestra Comunidad Autónoma".

También ha señalado que se incrementa el número de apoyos y de subestaciones eléctricas para distribución en todo el territorio, "atendiendo algo más del 60 por ciento de lo que habíamos previsto en nuestras alegaciones y que no se había atendido en la primera reunión".

La titular de Desarrollo Sostenible ha continuado destacando que en la reunión que se ha celebrado a petición de la Secretaría de Estado, ha manifestado a Groizard que urge que se apruebe la nueva Planificación porque recoge inversiones muy importantes para las comunidades autónomas "que tienen que venir a cubrir la demanda de energía que tenemos en nuestros territorios para grandes proyectos estratégicos industriales, pero también para el desarrollo de vivienda".

Al respecto, ha afirmado que "hay que tener en cuenta que tenemos tensiones en algunas zonas, precisamente porque no contamos con esa esa energía en distribución y no podemos abarcar esos proyectos, por eso, cuanto antes se inicien todas estas obras, mejor para para todos".

APROBACIÓN URGENTE POR PARTE DEL ESTADO

Gómez, que ha estado acompañada por el director general de Transición Energética, Alipio García, respecto a la necesidad de que se apruebe cuanto antes el borrador, ha informado que los representantes del Gobierno central les han informado que la planificación al tener ya hecha la evaluación ambiental estratégica debía pasar a disposición de la Diputación Permanente del Congreso donde habría que dar cuenta de la misma.

"Y ya sería el Consejo de ministros quien tendría la potestad para aprobarla, por lo que consideran que hay tiempo todavía suficiente para hacerlo en los próximos Consejos de ministros que quedan hasta que finalice esta legislatura", ha concluido.