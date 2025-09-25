Moeve e ID Energy desarrollarán proyectos de biometano equivalentes al consumo anual de 140.000 hogares

Archivo - Moeve lanza un plan para desarrollar 30 plantas de biometano en España en 2030 con inversión de 600 millones - MOEVE - Archivo

CIUDAD REAL, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Moeve, en su estrategia de avanzar en proyectos de biometano, ha incorporado un nuevo socio a su ecosistema de alianzas mediante un acuerdo alcanzado con ID Energy Group, empresa ciudadrealeña con la que desplegarán conjuntamente una capacidad total de hasta 1TWh al año, el equivalente al gas natural consumido anualmente por 142.000 hogares, lo que aportará un 8% del total del objetivo marcado por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para el final de esta década.

La alianza entre ambas compañías permitirá el desarrollo de plantas de biometano en entornos ganaderos y agrícolas para la valorización de hasta 3,1 millones de toneladas de residuos, como estiércol y purines, entre otros, ha informado Moeve

Adrien Souchet, director de Biometano de Moeve, ha asegurado que con este nuevo acuerdo se sigue ampliando el ecosistema de alianzas "para avanzar en el compromiso en el desarrollo del biometano, un pilar fundamental de la estrategia Positive Motion, con el objetivo avanzar en la descarbonización y la independencia energética europea".

"Junto a ID Energy Group sumamos capacidades complementarias, al aunar su conocimiento en la originación y desarrollo de plantas de biometano en Europa con nuestra experiencia en el ámbito industrial y la comercialización de energía", asegura.

La responsable de ID Energy Group, Julio Espadas, ha indicado de su lado que contar con Moeve como socio industrial "supone una excelente oportunidad para acelerar nuestra expansión, ya que aporta su amplia experiencia y liderazgo en el sector energético, respaldados por una sólida trayectoria en el ámbito de la transición energética".