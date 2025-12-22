El Molino de la Suerte de Albacete ameniza su alegría por uno de los quintos con una veintena de músicos

Quinto premio de Loteria Navidad en la calle Rosario de Albacete - VÍCTOR FERNÁNDEZ/EUROPA PRESS

ALBACETE 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Al menos una serie entera del quinto premio, el número 61.366, se ha vendido este lunes en El Molino de la Suerte de Albacete, en la calle del Rosario número 3, situada en pleno centro de la capital de provincia. Es el primer premio de la Lotería de Navidad que otorga este puesto en sus 50 años de historia.

El gerente de la administración, Enrique Atienzar, quien lleva tres años regentando el puesto de loterías con su familia, ha explicado que tuvo una corazonada el día de antes. "Tuve un presentimiento anoche. Le dije a mi familia que hoy íbamos a dar un premio y mi nieta me dijo que se venía conmigo, que quería salir en la tele", ha celebrado ante los medios lleno de júbilo, mientras su nieta sostenía un cartel con el número premiado.

Sobre las 11.45, les han llamado desde el Patronato para confirmarles que les había caído un quinto premio.

Al punto de venta se han desplazado una veintena de músicos la Banda Ciudad de Albacete, que han acompañado con canciones navideñas el jolgorio de los propietarios.

De momento se desconocen los premiados y la suma total, aunque Atienzar afirma que han vendido todos los números de la serie. "No se ha devuelto ningún décimo, se vendieron todos. Aunque no nos ha tocado a nosotros, estoy muy contento por los clientes. Es un golpe de ilusión para ellos después de muchos años comprando aquí", ha explicado el gerente.