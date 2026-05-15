La moratoria de la ORA en Guadalajara se ampliará hasta el 1 de junio tras pedirlo la empresa adjudicataria

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Guadalajara aprobará este mismo viernes una segunda moratoria para la ampliación del estacionamiento regulado en la ciudad después de que la empresa adjudicataria haya solicitado más tiempo para completar las actuaciones previstas y adaptar el servicio a las modificaciones derivadas de las recientes resoluciones judiciales sobre la Zona de Bajas Emisiones.

Así lo ha anunciado este viernes la alcaldesa de la ciudad, Ana Guarinos, a preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa centrada inicialmente en asuntos de vivienda y urbanismo, celebrada además en un contexto marcado por las recientes movilizaciones y protestas convocadas de manera anónima contra la ampliación de la ORA en distintos puntos de la capital.

Según ha explicado la regidora, la empresa concesionaria registró este jueves una solicitud formal para ampliar hasta el 1 de junio la moratoria actualmente vigente al no haber podido completar "todas las actuaciones que tenía que hacer".

Guarinos ha detallado que esta petición responde, por un lado, a las condiciones meteorológicas de las últimas semanas y, por otro, a las consecuencias derivadas de "dos resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha" que declararon nula la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones y que obligan ahora a introducir cambios también en el sistema de estacionamiento regulado.

La alcaldesa ha avanzado que la medida iba a ser abordada este viernes en una Junta de Gobierno Local extraordinaria y urgente y ha mostrado su convencimiento de que la nueva prórroga será aprobada.

Preguntada por las críticas y movilizaciones surgidas en torno a la ampliación de la ORA, Guarinos ha evitado avanzar posibles cambios concretos en el modelo y ha defendido que el equipo de Gobierno continúa "escuchando a todo el mundo".

"Tomaremos las decisiones que tengamos que tomar y en el momento en que las tengamos que tomar", ha señalado la alcaldesa, quien ha insistido en que existen opiniones contrapuestas entre vecinos y usuarios sobre la implantación de nuevas zonas reguladas.

En este sentido, ha defendido que el Ayuntamiento trata de "hacer compatible el aparcamiento absolutamente para todo el mundo" y ha subrayado que la "inmensa mayoría" de las plazas de estacionamiento de la ciudad siguen siendo gratuitas.

La regidora ha recordado además que el Consistorio ha habilitado nuevas plazas de zona blanca en distintos puntos de la ciudad, entre ellas 53 nuevas plazas en la calle Dos de Mayo, además de otras áreas próximas al cementerio municipal, la estación de autobuses o el futuro campus universitario.

Guarinos ha justificado igualmente la implantación de nuevas zonas de estacionamiento regulado y áreas reservadas para residentes por los problemas de aparcamiento existentes en algunos barrios y zonas tensionadas de la capital. "Hay residentes que no podían aparcar nunca", ha afirmado la alcaldesa, quien ha defendido que la regulación pretende proteger especialmente a quienes viven en esos entornos y disuadir del estacionamiento prolongado de no residentes.

Sobre la denominada zona roja, la regidora ha apuntado que busca garantizar prioritariamente el estacionamiento de residentes y encarecer el uso para quienes no viven en la zona, con el objetivo de que tenga un efecto disuasorio. "Es mínima la repercusión y máximo el beneficio que esto produce a los residentes de la ciudad", ha dicho.

Durante su intervención, Guarinos ha comparado además el coste del estacionamiento regulado con el precio del aparcamiento del Hospital Universitario para defender que el sistema municipal mantiene tarifas reducidas y alternativas gratuitas en distintos puntos de la ciudad.

"Nosotros nos caracterizamos por escuchar y actuar en consecuencia", ha concluido la alcaldesa, quien ha insistido en que esta nueva moratoria hasta el 1 de junio permitirá al Ayuntamiento seguir analizando la situación y recabando opiniones antes de adoptar futuras decisiones.