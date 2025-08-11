Moreno acusa a PSOE y PP de colaborar en C-LM y sitúa a Vox como única "alternativa al bipartidismo"

Archivo - El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno , durante una atención a medios en la Plaza de Zocodover (Toledo). - EUROPA PRESS - Archivo

Señala que Page es "el gran apoyo del gobierno de Pedro Sánchez" y Paco Núñez de ser "el gran apoyo de Emiliano García-Page"

TOLEDO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha cargado contra la línea de acción del PSOE y el Partido Popular en la región identificando a su formación política como única "alternativa al bipartidismo".

En una entrevista concedida a Europa Press, Moreno ha asegurado que, a pesar del aparente desencuentro entre el presidente autonómico de Castilla-La Mancha y el presidente del Gobierno de España, "solo hay un único PSOE y es el PSOE de Pedro Sánchez y de Emiliano García-Page".

"Si Pedro Sánchez sigue en el gobierno, es responsabilidad de Page y de los ocho diputados nacionales de Castilla-La Mancha", ha afirmado el líder de Vox en Castilla-La Mancha, señalando que a pesar de la actitud de García-Page "siempre se queda en unas meras declaraciones, en unas críticas de alguna forma, pero después nunca ha dado ningún paso".

En este sentido, ha señalado al apoyo del mandatario regional en los congresos del PSOE celebrados recientemente, o los acuerdos con fuerzas independentistas en el Congreso con "ocho diputados nacionales de Castilla-La Mancha". "Siempre termina apoyando las políticas de Pedro Sánchez y también que Page gobierna exactamente igual que Pedro Sánchez", ha declarado Moreno.

Del mismo modo, el presidente del Grupo Parlamentario Vox ha asegurado que "igual que el gran apoyo de Pedro Sánchez es Emiliano García-Page, el gran apoyo de Emiliano García-Page aquí en nuestra región es Paco Núñez y lo estamos viendo con los hechos". "Tenemos un Partido Popular que cuando llegan a las instituciones, cuando llegan a los gobiernos, luego nunca cambian nada", ha afirmado.

Así, ha argumentado que el PP inició la legislatura "cerrando un pacto para aumentar las subvenciones para propaganda electoral" y posteriormente, "se han centrado durante dos años en pactar la reforma del Estatuto". "Lo han pactado absolutamente todo", ha asegurado Moreno.

Sobre el Estatuto de Autonomía aprobado el pasado mes de mayo en las Cortes de Castilla-La Mancha, el líder de Vox ha destacado que podría ser paralizado en el Senado por el Partido Popular, aunque ha manifestado pocas esperanzas, ya que "está de acuerdo con toda esa modificación". Una reforma que, ha asegurado, tan solo generará "más gasto político innecesario".

Frente a ellos, Moreno ha identificado a Vox como "la única esperanza" de establecer "una verdadera alternativa". En esta línea, ha asegurado que su formación se encuentra "recorriendo la región, escuchando a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a los autónomos, a los profesores, a los médicos, a los jóvenes que cada día tienen más dificultades para emanciparse", frente a formaciones que "no salen, estando cerrados en un despacho, como hacen Paco Núñez y Emiliano García-Page".

"EJEMPLO EN LAS INSTITUCIONES"

Sobre la labor de Vox en la región, Moreno ha subrayado la experiencia de los "gobiernos, tanto de la Diputación de Ciudad Real, como de la Diputación de Toledo, y gobiernos también de ciudades muy relevantes, de Castilla-La Mancha, como son Guadalajara, Torrijos, Toledo o Talavera", apuntando que "están sirviendo de ejemplo de que cuando están las instituciones, aunque sea con acuerdos de gobierno, de coalición con el Partido Popular".

En el ámbito provincial, ha apuntado que "la Diputación de Toledo, por ejemplo, ha puesto en marcha más camas para cuidados paliativos de las que dispone Emiliano García-Page en el Sescam en toda la región. Son ejemplos de que se priorizan las necesidades de los ciudadanos".

Asimismo, ha destacado el papel de Vox en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, donde Moreno ejerce de primer teniente de alcalde. Entre las líneas de acción principales, ha destacado la renovación de contratos vencidos, así como las medidas de impulso en materias como seguridad y medio ambiente.

En materia de seguridad, ha subrayado la instalación de "36 nuevas cámaras de videovigilancia urbana". En cuanto a limpieza viaria, a apuntado que el nuevo contrato "va a suponer un antes y un después en la ciudad de Talavera". "Eso se va a notar en el momento en que la empresa que ha sido adjudicataria, pues, contrate a un 40% más de plantilla y adquiera las más de 50 máquinas que tiene que comprar para empezar a prestar el servicio con el nuevo contrato", ha asegurado. "Vox cumple sus compromisos porque nos centramos en sacar adelante los programas de gobierno con los que nos presentamos a las elecciones", ha defendido.

Preguntado por Europa Press sobre la situación en la Diputación de Ciudad Real, el líder regional de Vox ha defendido que "no ha llegado a ser ni controversia", afirmando que los acuerdos de gobierno en las distintas instituciones "están funcionando perfectamente".

ELECCIONES EN 2027

En cuanto a la cita electoral municipal y autonómica de 2027, Moreno ha declarado que "queda mucho", aunque ha señalado que "las elecciones llegarán, más pronto que tarde, y Vox está preparado para afrontarlas, y sobre todo con mucho optimismo, porque cada día sentimos más el aliento, el apoyo de la gente en la calle".

Así, ha reivindicado que su formación es la "primera fuerza entre jóvenes de 18 a 25, también ya de 25 a 35, y segunda fuerza ya hasta el tramo de edad de 45 años".

Consultado por su papel en las próximas elecciones, ha afirmado que "eso ahora no toca", aunque ha mostrado su disposición si su formación política se lo solicita. "Yo estoy a disposición del partido y estaré donde Santiago Abascal quiera que esté David Moreno", ha declarado.