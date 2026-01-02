La movilidad, el "gran fracaso" del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cuenca en 2025 según el PP

Los ediles del Grupo Popular del Ayuntamiento de Cuenca. - EUROPA PRESS

CUENCA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Cuenca ha asegurado que la movilidad de la ciudad es el "gran fracaso" del 2025 por parte del equipo de Gobierno de Darío Dolz.

En una rueda de prensa para hacer balance del año, la presidenta del grupo, Beatriz Jiménez, ha manifestado que Cuenca "no ha avanzado al ritmo que necesita en 2025", entre otras cuestiones, porque ha habido "falta de liderazgo" para resolver los problemas.

"Gobernar es anticiparse a los problemas", ha recordado Jiménez, que cree que eso no es lo que ha ocurrido este año en una ciudad "descuidada y que siente que no hay mejores".

Jiménez ha señalado que la movilidad es el "gran fracaso" del equipo de gobierno del Ayuntamiento durante 2025. No solo por el transporte público, "que sigue sin funcionar", sino por una variedad de cuestiones, entre las que ha destacado la gran cantidad de accidentes con patinetes implicados.

El retraso de la zona de bajas emisiones, que debería haber comenzado a funcionar el 1 de enero y las instalaciones deportivas son otros de los grandes problemas que ha destacado el Partido Popular de Cuenca en su balance.

Frente a eso, el PP ha reivindicado que en 2025 han presentado propuestas "serias" que se han plasmado en doce mociones aprobadas y que, según han recordado, "el equipo de Gobierno tiene la obligación de cumplir".

Además, en 2026 prometen "redoblar" la vigilancia y exigir "que cada euro de dinero público se gestione bien".

"Quiero mandar un mensaje a los conquenses de que no están solos y de que, desde el Grupo Popular, vamos a seguir defendiendo la Cuenca que merecemos", ha asegurado Jiménez.

POR ÁREAS

Los concejales del Grupo Popular han desglosado, por áreas, las principales carencias que observan en la ciudad. Así, Juan Guadalajara, que ha hecho mención al transporte público, ha informado de que el último recurso que han presentado los 'populares' a las modificaciones ha sido admitido a trámite.

Julián Niño se ha referido a la situación deportiva de Cuenca en el 2025, donde ha habido "problemas estructurales" como la falta de planificación de espacios y horarios de las instalaciones deportivas y la carencia de un plan regular de mantenimiento.

Por otro lado, Niño ha incidido que faltan instalaciones, "cuando se cumplen tres años del derrumbe del Luis Yúfera, cuyo hueco no ha sido cubierto", y han criticado la situación que viven desde hace dos años los estadio Obispo Laplana y Joaquin Caparrós.

Soledad Blanco se ha encargado de analizar la política cultural del 2025, de la que ha destacado el "sobresalto" de la "casi desaparición" de la banda de música, el "año perdido" en la Casa Zavala y la "externalización encubierta" de la Fundación de Cultura.

El concejal Agustín Segarra se ha referido al mantenimiento urbano de la ciudad, en la que se han normalizado cuestiones como los baches o el mobiliario deteriorado" y ha criticado especialmente la ubicación de algunos contenedores y la proliferación de los grafitis.

Finalmente, el portavoz municipal, Álvaro Barambio, ha comentado las cuestiones presupuestarias y de personal. Al edil le ha resultado llamativo que el equipo de Gobierno haya celebrado como un "logro" la aprobación del presupuesto, cuando debería ser lo ordinario.

"Igual si lo aprueban a tiempo este año montan una verbena en San Mateo" ha ironizado".

Además, ha señalado que desde el primer momento han comenzado las modificaciones a estas cuentas debido a que, desde su punto de vista, no reflejaban la situación real del Ayuntamiento.

Se pregunta Barambio si en lo que queda de legislatura va a haber algún presupuesto más, "pero se hace muy difícil pensarlo".

En materia de personal, ha criticado el "autoritarismo" del equipo de Gobierno y que hay una queja unánime "en las formas, el trato y la falta de escucha activa".

Finalmente, Barambio ha señalado la "falta de talante democrático del equipo socialista de Darío Dolz", con preguntas sin completar, recursos sin resolver, mociones que no se cumplen.