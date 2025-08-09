Movilizados medios aéreos tras declararse un incendio forestal en Almodóvar del Pinar (Cuenca)

Columna de humo del incendio desatado en Almodóvar del Pinar. - PLAN INFOCAM

CUENCA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal se ha declarado este sábado en el término municipal de Almodóvar del Pinar (Cuenca) y ha obligado al despliegue de medios aéreos de extinción.

Concretamente 2 medios aéreos, junto a otros 8 terrestres y 45 personas se encuentran trabajando en las labores de extinción del incendio, según indica el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Junta.

El incendio ha sido detectado sobre las 12.52 horas por un vigilante fijo y, hasta el momento, han participado en las labores de extinción un total de 20 medios --7 de ellos aéreos-- y 106 personas.