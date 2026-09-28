Movimientos por derecho a vivienda en C-LM piden "valentía" al Gobierno y rechazan "parches" y medidas "descafeinadas"

Numerosas personas con pancarta con lema 'Ser casero no es una profesión' se concentran en tiendas de campaña para exigir la aprobación de un decreto sobre vivienda, en la Puerta del Sol, a 27 de septiembre de 2026, en Madrid (España). 500 personas han am - A. Pérez Meca - Europa Press

TOLEDO 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los diferentes movimientos populares organizados en las capitales de Castilla-La Mancha ante el problema de la vivienda ven "absolutamente urgente" encontrar una solución y han pedido al Gobierno de Pedro Sánchez valentía para sacar adelante el llamado 'decreto Maricarmen'.

En declaraciones a Europa Press la portavoz de la Unión Popular de Inquilinos de Toledo, África Alonso, indica que situaciones como la de Maricarmen son solo "la punta del iceberg', por lo que solicita no ir "poniendo parches" que considera "un eufemismo para aparcar a las personas fuera de nuestras ciudades y echarnos de nuestros barrios".

Bajo su punto de vista, la solución pasa por intervenir los precios y conseguir una reducción para que se ajusten a los salarios; a lo que ha sumado que los salarios deben aumentar, que se devuelvan todos los apartamentos turísticos para que vuelvan a ser de uso residencial o que se prohíban las empresas de 'desokupación'.

"La idea es que volvamos a regenerar nuestras ciudades y a convertirlas en barrios de verdad, donde la gente podamos seguir viviendo, trabajando y conviviendo como una comunidad", ha señalado, para rechazar "hacia donde nos está llevando el mercado, que es a expulsarnos de nuestros barrios".

"Entendemos perfectamente que los caseros, si no se vieran abocados por un mercado que se ha disparado, no subirían los precios tanto y los mantendrían en una situación normal pero se ven abocados a subirlos porque todos los demás están subiendo a unos precios desorbitados que no hay Dios que los pague", ha lamentado.

Es por ello por lo que ha indicado que acciones reivindicativas como la acampada en Sol se ha llevado a cabo porque no ha habido "otro remedio" ni otra "vía de escape". "Por más que se pide o que se hace, son todo medidas siempre descafeinadas", ha afirmado.

En cuanto a Toledo, ha recordado las concentraciones que se llevaron a cabo la semana pasada en la ciudad y ha recordado que esta tarde apoyarán a Rosario, una vecina de 80 años del barrio del Casco Histórico que tiene que entregar las llaves de su piso este lunes porque los propietarios no le renuevan el contrato de alquiler.

"UNA EXPLOSIÓN"

Desde el Sindicato de Inquilinas de Guadalajara, Gustavo Rioja, ha apuntado que lo que ha ocurrido tras el desahucio de Maricarmen es "una explosión" de toda la situación que se vive sobre la vivienda en el país. "Se ha levantado una ola de indignación que siempre ha estado latente y la gente ya perdió el miedo a salir a la calle a reclamar lo que es de justicia".

Ha hablado del caso de Guadalajara para indicar que hay 1.790 viviendas cerradas y sin uso, que son propiedad de fondos de inversión. "1.790 viviendas cerradas a cal y canto sin salida al mercado suponen casi el diez por ciento del parque de alquiler de Guadalajara. Sin embargo, nadie interviene ni obliga a que esas viviendas salgan".

"Eso y la especulación de todos los fondos de inversión, que son los que manejan aquí el cotarro de las viviendas en alquiler, pues hace que los precios estén disparados, ya que somos la cuarta provincia de todo el Estado español en la que más ha crecido el precio de alquiler de vivienda", ha subrayado.

Tras recodar que el sindicato ha convocado una manifestación este lunes a las 20.00 horas en la ciudad, ha dicho que en ella se pedirán medidas concretas como las que propone el 'decreto Maricarmen' como el control de la subida del IPC a los alquileres o la paralización de los desahucios para afirmar que --si este martes el Gobierno central no aprueba ese decreto-- "tiene que desaparecer".

"HEMOS LLEGADO AL LÍMITE"

Desde Iniciativa Ciudadana Albacete, Carmen Cortés, ha señalado que las protestas, concentraciones y manifestaciones que se están produciendo tienen lugar tras ver día a día cómo expulsan a las familias de sus hogares. "Hemos llegado al límite".

Por ello, piden medidas como crear vivienda pública, regular los pisos turísticos, que desaparezcan los fondos buitre y que se bajen los precios de los alquileres en consonancia a los ingresos de las familias o que la expropiación de las viviendas de los fondos buitres para que pasen al parque público.

Respecto a las acciones que Iniciativa Ciudadana Albacete está llevando a cabo, ha recordado que el pasado viernes convocó una concentración en la Plaza del Altozano y que esta tarde se ha convocado una asamblea abierta a las 20.00 horas para que la ciudadanía participe.