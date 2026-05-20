Muere un cazador por un disparo accidental en Landete

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CUENCA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido en un accidente de caza en la localidad conquense de Landete.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el suceso ha tenido lugar a las 22.20 horas de este martes en un coto de caza situado en un punto cercano al kilómetro 20 de la carretera CM 2200, cuando otro cazador ha disparado accidentalmente sobre la víctima, cuyos datos personales no han sido revelados.

A pesar de la asistencia de un equipo médico de urgencias y una ambulancia de soporte vital básico, no se ha podido hacer nada por el afectado, fallecido in situ.

También han acudido al lugar de los hechos agentes de la Guardia Civil.