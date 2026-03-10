Muere el periodista conquense Raúl del Pozo a los 89 años

Archivo - El periodista y escritor Raúl del Pozo presenta la reedición de su libro "Noche de tahúres" en el teatro Barceló de Madrid (España) el 11 de noviembre de 2019. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID/CUENCA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El periodista y escritor Raúl del Pozo ha fallecido este martes a los 89 años, según ha informado a Europa Press fuentes del periódico 'El Mundo', medio para el que trabajó.

Raúl del Pozo (La Torre, Mariana, Cuenca) fue reportero, enviado especial, corresponsal en el extranjero ('Pueblo', 'Interviú', 'Diario 16', 'Mundo Obrero') y director-adjunto de 'El Independiente', según la editorial La Esfera de los Libros, con la que publicó 'A Bambi no le gustan los miércoles (2003) y 'La rana mágica' (2006).

También participó en los debates y tertulias de 'Protagonistas' de Luis del Olmo y en los programas televisivos de Antena 3 y Telecinco, dirigidos por María Teresa Campos y Montserrat Domínguez.

Fue asimismo columnista y cronista parlamentario del diario 'El Mundo', por cuya labor recibió el Premio del Club Internacional de Prensa al mejor trabajo periodístico en prensa escrita, además de otros galardones como el Cuco Cerecedo, el Pedro Rodríguez, el Jaime de Foxá y, recientemente, el César González Ruano.

Del Pozo publicó cinco novelas --'Noche de tahures', 'La novia', 'Los reyes de la ciudad', 'No es elegante matar a una mujer descalza', 'Ciudad Levítica' y 'La diosa del pubis azul' (con Espido Freire)-- y tres libros de ensayo: 'Una derecha sin héroes', 'A Bambi no le gustan los miércoles' y 'Los cautivos de La Moncloa'.

Ha ganado algunos de los premios más prestigiosos del periodismo español, como el Mariano Cavía y el González Ruano, y él mismo da nombre a un certamen nacional de columnismo con el que han sido galardonados periodistas como Carlos Alsina, Soledad Gallego Díaz y Pedro Cuartango, entre otros.

El Gobierno de Castilla-La Mancha concedió a Raúl del Pozo la Medalla de Oro de Castilla- La Mancha en el 2017.

Precisamente, el presidente regional, Emiliano García-Page, ha lamentado "profundamente" la muerte del periodistas conquense, "un castellanomanchego ejemplar que llevó con orgullo la Medalla de Oro de nuestra región".

"Dueño de un estilo inconfundible, de una profunda mirada y de una honestidad inquebrantable. Mi abrazo y mi pésame a sus seres queridos. Descanse en paz", afirma el jefe del Ejecutivo autonómico.