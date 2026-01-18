Mueren dos jóvenes tras la salida de vía de un turismo en San Román de los Montes (Toledo)

San Román de los Montes - GOOGLE MAPS

TOLEDO 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 19 años de edad y otro joven de 20 años de edad han perdido la vida este domingo tras la salida de la vía de un vehículo en la carretera del canal bajo del Alberche, a la altura de la localidad toledana de San Román de los Montes.

Según fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 4.41 horas. Ambos afectados han quedado atrapados en el vehículo falleciendo en el interior.

Al lugar se ha desplazado la Policía Nacional, la Guardia Civil, bomberos de Talavera de la Reina, un médico de urgencias y dos ambulancias, que no han podido hacer nada por salvar la vida de los dos fallecidos.