Mujeres tituladas en Bellas Artes o Escuelas de Arte de C-LM podrán concurrir desde este viernes a Premios 'Amalia Avia'

Archivo - Mujeres en el Arte Amalia Avia en Toledo. - JCCM - Archivo

TOLEDO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Igualdad ha convocado la duodécima edición de los Premios Amalia Avia, con el objetivo de visibilizar y de potenciar las obras de mujeres artistas de toda la región. Podrán concurrur a ellos todas aquellas mujeres, nacidas o residentes en Castilla-La Mancha, que se hayan titulado en facultades de Bellas Artes o Escuelas de Arte o que hayan expuesto sus obras en, al menos, una muestra o exposición artística de ámbito, como poco, provincial.

Según informa el Gobierno regional, las solicitudes se presentarán en el plazo de dos meses contados a partir de este viernes, tras la publicación de estas bases en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, donde pueden consultarse ya todos los detalles, así como en la web del Instituto de la Mujer.

Cada solicitante deberá presentar junto con la solicitud un máximo de dos obras de su titularidad que puedan enmarcarse en alguna de las tres modalidades.

El tema sobre el que versarán los trabajos presentados y la técnica utilizada serán de libre elección. Del mismo modo, las obras serán originales, de la autoría y propiedad de las solicitantes, y no podrán presentar obras que ya hayan sido expuestas en anteriores premios o muestras de Mujeres en el Arte en Castilla-La Mancha, o hayan sido premiadas con anterioridad en otro certamen o premio.

Las solicitudes se podrán presentar de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades, www.jccm.es, o mediante su presentación en cualquiera de los registros y por los medios previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

TRES CATEGORÍAS

Las bases del certamen, publicadas este jueves en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, establecen nuevamente tres categorías para reconocer obras de pintura, escultura y otros formatos, además de premiarlas con 2.000 euros en cada uno de los casos.

La finalidad de estos reconocimientos es promover y fomentar la visibilidad de las mujeres en el ámbito de las artes plásticas y visuales, reconocer su trabajo y, además, difundir su potencial artístico, evidenciando la necesidad de seguir adoptando medidas que ayuden a paliar la brecha de género que también sufren las mujeres en el mundo del arte.

Del total de obras presentadas, cerca de una veintena resultarán preseleccionadas por el fallo del jurado y compondrán la Muestra 'Mujeres en el Arte', que será expuesta en todas las provincias de la región a partir del próximo verano, momento en el que se conocerán los nombres de las artistas ganadoras en cada categoría.

En los XI Premios Amalia Avia, entregados el pasado mes de junio, se presentaron más de 130 trabajos, de los que se seleccionaron 18 obras de 17 mujeres artistas para la composición de la muestra itinerante.